El entrenador de San Pablo palpitó la serie con Boca: "Es un clásico sudamericano"

"Es un clásico sudamericano, son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación. Merecen todo nuestro respeto y consideración, tienen jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscan avanzar al igual que nosotros", expresó el entrenador en conferencia tras el triunfo por 2 a 0 a Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasilerao.