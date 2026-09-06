El entrenador de San Pablo palpitó la serie con Boca: "Es un clásico sudamericano"

Dorival Júnior, técnico del conjunto paulista, se refirió a la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana con el Xeneize que iniciará este martes en La Bombonera.
Dorival Júnior, entrenador de San Pablo, palpitó la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana con Boca, que se iniciará este martes por la noche en La Bombonera. El experimentado técnico, que ganó la Copa Libertadores 2022 con Flamengo y dirigió a la Selección de Brasil durante 2024, mostró respeto por el equipo del Vasco Arruabarrena.
"Es un clásico sudamericano, son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación. Merecen todo nuestro respeto y consideración, tienen jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscan avanzar al igual que nosotros", expresó el entrenador en conferencia tras el triunfo por 2 a 0 a Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasilerao.
Tras cortarle un invicto de 14 cotejos al Galo, que es dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, el exentrenador de la Selección de Brasil optó por mantener los pies en la tierra: "En el fútbol uno nunca está aliviado, tuvimos un resultado importante y jugamos con autoridad, sabemos que no podemos flojear más".
San Pablo ganó el Grupo C de la Copa Sudamericana con 12 puntos producto de tres triunfos y tres empates. Después, pasó a Bolívar en octavos de final y buscará seguir avanzando ante Boca. El ganador de este cruce jugará las semifinales contra Independiente Santa Fe (que eliminó a River por penales) o Vasco Da Gama.
Yendo al presente, Boca y San Pablo se medirán este martes en la Bombonera a las 21.30, con arbitraje de Piero Maza y exactamente una semana después se volverán a ver las caras en el Morumbí por el pase a la siguiente instancia.
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