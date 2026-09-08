Boca recibe a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Paredes estará acompañado por Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, mientras que unos metros más adelante aparecerá Alan Velasco. El mediocampista, después de dos años en el club, comenzó a ganar confianza y busca demostrar las razones por las que Boca desembolsó 10 millones de dólares por su pase.

En el ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel serán los encargados de acompañar al equipo en la búsqueda del gol. Ambos atraviesan un semestre discreto y tendrán una nueva oportunidad para recuperar protagonismo.

La posible formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de San Pablo

Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Los datos de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: