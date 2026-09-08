Boca recibe a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize afronta el primer partido de la serie de cuartos con el conjunto brasileño. Arruabarrena tiene una sola duda en el equipo y contará con el regreso de Leandro Paredes.
Boca recibirá este martes por la noche a San Pablo de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sacar una ventaja como local y llega con una sola duda en la formación titular.
En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien tuvo un papel importante en las definiciones por penales ante O'Higgins y Vélez, aunque todavía no logra convencer completamente a los hinchas del Xeneize.
La defensa tendrá a Leandro Lozano y Lautaro Blanco como laterales, mientras que Lautaro Di Lollo ocupará uno de los puestos de la zaga. La única incógnita está en su acompañante: Facundo "Jagger" Herrera o Marco Pellegrino.
En el mediocampo se producirá el regreso de Leandro Paredes. El capitán había terminado con una molestia muscular el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez y fue preservado en el encuentro frente a Gimnasia de Mendoza.
Paredes estará acompañado por Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, mientras que unos metros más adelante aparecerá Alan Velasco. El mediocampista, después de dos años en el club, comenzó a ganar confianza y busca demostrar las razones por las que Boca desembolsó 10 millones de dólares por su pase.
En el ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel serán los encargados de acompañar al equipo en la búsqueda del gol. Ambos atraviesan un semestre discreto y tendrán una nueva oportunidad para recuperar protagonismo.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.
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