El golazo digno del Puskas de un jugador del Ascenso que enamoró a River y Boca hace diez años, jugó en Europa y salió campeón en Primera

La vez que Boca y River se pelearon por Walter Montoya

El mediocampista fue una de las figuras del Rosario Central de Eduardo Coudet entre los años 2015 y 2016. Su rendimiento llamó la atención de los dos grandes del fútbol argentino, que hicieron sus intentos por reforzarlo y fueron protagonistas del mercado por una pelea interna. En enero de 2017 el chaqueño fue un título constante en la prensa deportiva argentina, debido al interés tanto de Guillermo Barros Schelotto como de Marcelo Gallardo.

Pese a ser seducido por magnas propuestas, aún con 23 años le dijo que sí a una tímida oportunidad en el exterior."Siempre voy a estar agradecido porque me querían Boca y River, pero tengo mucha ilusión de ir a Europa", declaró en su momento, una vez que se concretó su venta al Sevilla.

No le funcionó y solo jugó siete partidos en España sin el desempeño habitual. Siguió su carrera en Cruz Azul, donde jugó un año, viajó a Brasil cedido a Gremio (2019) y rápidamente se incorporó a Racing (2019/2020), donde levantó el Trofeo de Campeones, para luego retornar a México.

Walter Montoya en Racing.

En 2022, el Canalla lo volvió a buscar, soñando con el volante brillante que se fue años antes. Sin embargo, con 29 años, no volvió a hacer aquel. Si bien levantó el título de la Copa de la Liga 2023, no fue protagonista del equipo y solo disputó unos minutos ante River por la fecha 13 de dicho torneo. Meses más tarde, una dura lesión en el tobillo le imposibilitó aún más ganarse un lugar en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Walter Montoya fue campeón con Rosario Central en 2023.

Luego de su segundo ciclo en Rosario, llegó libre en enero de 2024 a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde solo disputó 15 partidos en seis meses y se fue a Defensor Sporting de Uruguay. Volvió al país para jugar en Godoy Cruz, pero no logró mantener la categoría y descendió. Desde este año, se mantiene firme en Gimnasia y Tiro.