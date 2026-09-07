El golazo digno del Puskas de un jugador del Ascenso que enamoró a River y Boca hace diez años, jugó en Europa y salió campeón en Primera

Walter Montoya, quien supo levantar títulos con Racing y Rosario Central y que sedujo a los dos grandes del fútbol argentino, hizo estallar a los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta para el triunfo ante Güemes por la Primera Nacional.
Desde el Ascenso argentino al mundo, la FIFA tendrá la tarea de evaluar si lo vivido este domingo en Santiago del Estero es digno de premiar. Es que en el duelo entre Guemes y Gimnasia y Tiro de Salta, un jugador con ardua experiencia obligó a aplaudir hasta los hinchas locales: metió un verdadero golazo desde su propio campo, en un disparo de más de 50 metros. El mismo que enamoró a River y Boca hace 10 años, ahora espera por su Puskás mientras disputa la Primera Nacional.
El protagonista de la tarde fue Walter Montoya, quien a sus 33 años compite entre los primeros lugares por el gol del año. Un volante multifunción que decidió hacer uso de su jerarquía para cerrar un partido de la manera menos pensada. Con el marcador en ventaja por 2-1 para los norteños, tenía la tarea de defender la pelota que estaba cerca de los rivales, envalentonados por empatar el encuentro. Sin embargo, no dependió de sus compañeros para apoyarse y salir más tranquilo, sino que se la sacó de encima con un tiro al arco (y un poco de suerte, claro).
En cuestión de segundos, avistó que el arquero Leandro Finochietto estaba adelantado y aprovechó la oportunidad de darle y festejar una de las mejores maneras para cerrar un encuentro de visitante. Ese remate paralizó a toda la línea de defensores y mediocampistas, sorprendidos por la precisión y puntería de Montoya. Si siquiera picar antes, la pelota entró para guardarse en la red. “Fue una locura. Justo la agarré y por suerte entró. Sirvió para tranquilizar un poco el partido, más contento me voy por el triunfo y el esfuerzo de todos los muchachos”, declaró post triunfo.
Más allá de la emoción que le genera a los futboleros ver un tanto de estas características, Gimnasia y Tiro se hizo de una victoria esencial y sumó tres puntos de oro que lo ascienden al quinto puesto de la zona B con 44 puntos, adentro del Reducido a falta de ocho fechas. Mientras tanto, el club santiagueño se hunde último en el puesto 18, necesitado de un milagro para salir de la zona roja.
El mediocampista fue una de las figuras del Rosario Central de Eduardo Coudet entre los años 2015 y 2016. Su rendimiento llamó la atención de los dos grandes del fútbol argentino, que hicieron sus intentos por reforzarlo y fueron protagonistas del mercado por una pelea interna. En enero de 2017 el chaqueño fue un título constante en la prensa deportiva argentina, debido al interés tanto de Guillermo Barros Schelotto como de Marcelo Gallardo.
Pese a ser seducido por magnas propuestas, aún con 23 años le dijo que sí a una tímida oportunidad en el exterior."Siempre voy a estar agradecido porque me querían Boca y River, pero tengo mucha ilusión de ir a Europa", declaró en su momento, una vez que se concretó su venta al Sevilla.
No le funcionó y solo jugó siete partidos en España sin el desempeño habitual. Siguió su carrera en Cruz Azul, donde jugó un año, viajó a Brasil cedido a Gremio (2019) y rápidamente se incorporó a Racing (2019/2020), donde levantó el Trofeo de Campeones, para luego retornar a México.
En 2022, el Canalla lo volvió a buscar, soñando con el volante brillante que se fue años antes. Sin embargo, con 29 años, no volvió a hacer aquel. Si bien levantó el título de la Copa de la Liga 2023, no fue protagonista del equipo y solo disputó unos minutos ante River por la fecha 13 de dicho torneo. Meses más tarde, una dura lesión en el tobillo le imposibilitó aún más ganarse un lugar en el equipo de Miguel Ángel Russo.
Luego de su segundo ciclo en Rosario, llegó libre en enero de 2024 a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde solo disputó 15 partidos en seis meses y se fue a Defensor Sporting de Uruguay. Volvió al país para jugar en Godoy Cruz, pero no logró mantener la categoría y descendió. Desde este año, se mantiene firme en Gimnasia y Tiro.
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