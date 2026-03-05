El look xeneize de Franco Colapinto en el paddock del GP de Australia

colapa boca Franco Colapinto generó furor con su gorra de Boca en Melbourne.

Colapinto llegó al circuito australiano con una gorra de Boca tras la goleada por 3 a 0 del equipo del "Sifón" Úbeda ante Lanús el miércoles por la noche. Acompañado por su padre Aníbal y María, su manager, Franco llamó la atención de los fanáticos argentinos y de los hinchas de Boca de todo el mundo.

El piloto de Alpine abrirá su primera temporada completa en el Circuito Albert Park. El jueves a partir de las 22:30 se desarrollarán las prácticas libres 1. El viernes a las 2:00 se correrán las segundas prácticas y a las 22:30 las terceras. El sábado será la clasificación desde las 2 de la mañana y el domingo desde la 1 se correrá la primera carrera del año.