El look xeneize de Franco Colapinto en el paddock del GP de Australia

Franco Colapinto llegó al paddock del circuito de Australia con un look que generó furor en las redes sociales. El argentino se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1. Hoy jueves a las 22:30 hora argentina, comienza la actividad.
Franco Colapinto se prepara para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se abrirá en Australia este fin de semana. El piloto argentino se presentó en el paddock de Melbourne con un look que generó furor en las redes sociales.
Colapinto llegó al circuito australiano con una gorra de Boca tras la goleada por 3 a 0 del equipo del "Sifón" Úbeda ante Lanús el miércoles por la noche. Acompañado por su padre Aníbal y María, su manager, Franco llamó la atención de los fanáticos argentinos y de los hinchas de Boca de todo el mundo.
El piloto de Alpine abrirá su primera temporada completa en el Circuito Albert Park. El jueves a partir de las 22:30 se desarrollarán las prácticas libres 1. El viernes a las 2:00 se correrán las segundas prácticas y a las 22:30 las terceras. El sábado será la clasificación desde las 2 de la mañana y el domingo desde la 1 se correrá la primera carrera del año.
