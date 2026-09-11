El "Polaco volador" vuelve a correr en la Argentina a sus 96 años

Sobiesaw Zasada, apodado el "Polaco volador" por su espectacular triunfo en el Gran Premio Internacional de Turismo de 1967, regresa a los 96 años como invitado especial del XXIII Gran Premio Argentino histórico.
Casi 60 años después de haber escrito una de las páginas más memorables del automovilismo argentino, Sobiesaw Zasada volverá a las rutas del país para reencontrarse con los caminos que lo convirtieron en una leyenda: a los 96 años, el legendario piloto polaco será el invitado especial del XXIII Gran Premio Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club Argentino (ACA) y su presencia le dará a esta edición 2026 un carácter excepcional, ya que marca el regreso al país de uno de los grandes protagonistas de la época dorada del deporte motor en nuestro país.
En 1967, Zasada llegó a la Argentina para disputar el Gran Premio Internacional de Turismo, una competencia de larga distancia que atravesaba miles de kilómetros de caminos de tierra y ripio. Al volante de un Porsche 911 T rojo y con el número 405, el piloto polaco se impuso frente a 369 competidores y protagonizó un triunfo que todavía permanece en la memoria de los aficionados.
Luego de este hito, Zasada se popularizó como el “Polaco Volador”, marcando un antes y un después en su carrera y también en la historia de Porsche, ya que el triunfo demostró la resistencia y competitividad del 911 en las condiciones extremas de la larga distancia y contribuyó decisivamente a que la marca alemana profundizara su participación en los rallyes.
Pero la historia de Zasada no fue solo esta conquista épica en suelo argentino: fue tres veces campeón europeo de rally, en 1966, 1967 y 1971, y compitió como piloto oficial de marcas como Porsche, BMW, Mercedes y Steyr-Puch. A lo largo de su trayectoria ganó 148 rallyes en cinco continentes y participó en algunos de los grandes maratones automovilísticos de su época.
En esta ocasión, Zasada –un ganador en la época en la que los campeonatos europeos tenían un estatus comparable al actual World Rally Championship- conducirá un Porsche 911 Dakar: una interpretación moderna y todoterreno del legendario 911 con el que conquistó las rutas argentinas. De este modo, la historia cierra el círculo, desde el victorioso Porsche 911 de 1967 hasta el modelo de 2026.
La visita de Zasada será así uno de los grandes atractivos del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, cuya edición 2026 se disputará del 18 al 25 de septiembre y atravesará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, uniendo la salida simbólica desde la Ciudad de Buenos Aires y luego los tramos Luján–Alta Gracia, Alta Gracia–Catamarca, Catamarca–San Juan y San Juan–Córdoba.
Esta competencia, que mantiene vivo el espíritu de los Grandes Premios, es organizada por el ACA como una auténtica celebración de la identidad del automovilismo nacional y es mucho más que una competencia de regularidad: es un museo itinerante en movimiento, con centenares de automóviles históricos recorriendo miles de kilómetros y recuperando caminos, tradiciones y protagonistas.
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