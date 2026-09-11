El "Polaco volador" vuelve a correr en la Argentina a sus 96 años

En esta ocasión, Zasada –un ganador en la época en la que los campeonatos europeos tenían un estatus comparable al actual World Rally Championship- conducirá un Porsche 911 Dakar: una interpretación moderna y todoterreno del legendario 911 con el que conquistó las rutas argentinas. De este modo, la historia cierra el círculo, desde el victorioso Porsche 911 de 1967 hasta el modelo de 2026.

La visita de Zasada será así uno de los grandes atractivos del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, cuya edición 2026 se disputará del 18 al 25 de septiembre y atravesará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, uniendo la salida simbólica desde la Ciudad de Buenos Aires y luego los tramos Luján–Alta Gracia, Alta Gracia–Catamarca, Catamarca–San Juan y San Juan–Córdoba.

Esta competencia, que mantiene vivo el espíritu de los Grandes Premios, es organizada por el ACA como una auténtica celebración de la identidad del automovilismo nacional y es mucho más que una competencia de regularidad: es un museo itinerante en movimiento, con centenares de automóviles históricos recorriendo miles de kilómetros y recuperando caminos, tradiciones y protagonistas.