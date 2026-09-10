Con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Perrone, Como venció al RB Leipzig

El equipo italiano goleó 4 a 1 al conjunto dirigido por Martín Demichelis como local en su debut en la Champions League con una participación determinante de los argentinos.
Como venció por 4 a 1 a RB Leipzig este jueves en su debut en la Champions League con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Máximo Perrone. El equipo italiano prolongó su buen presente con esta goleada al equipo dirigido por Martín Demichelis con actuaciones determinantes de los argentinos.
Como abrió el marcador a los 15 minutos de juego con un gol de Martín Baturina, quien controló el balón con mucha frialdad dentro del área y sacó un remate preciso entre varios defensores que intentaron sin éxito bloquear su tiro. Y, con la mínima diferencia en el marcador, Baturina metió un pase profundo para dejar mano a mano a Anastasios Douvikas, quien no falló y estableció el 2-0 parcial, resultado con el que se fueron al descanso.
Como logró el 3-0 por el tanto convertido por Assane Diao en el inicio del complemento tras un pase-gol de Nico Paz. El argentino se tiró hacia la derecha y profundizó para el atacante, quien se acomodó y sacó un muy buen tiro cruzado con destino de red.
El equipo de Demichelis consiguió el descuento de manera rápida a través de Andrija Maksimovi, quien sacó una bomba desde la medialuna del área. Sin embargo, solamente decoró el resultado. De hecho, Máximo Perrone puso el 4-1 final a los 90 minutos con otro pase-gol de Nico Paz. El Como sigue brillando con los jóvenes argentos.
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