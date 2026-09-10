Con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Perrone, Como venció al RB Leipzig

Como abrió el marcador a los 15 minutos de juego con un gol de Martín Baturina, quien controló el balón con mucha frialdad dentro del área y sacó un remate preciso entre varios defensores que intentaron sin éxito bloquear su tiro. Y, con la mínima diferencia en el marcador, Baturina metió un pase profundo para dejar mano a mano a Anastasios Douvikas, quien no falló y estableció el 2-0 parcial, resultado con el que se fueron al descanso.