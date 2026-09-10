Problemas para San Lorenzo: tres embargos y una deuda que supera los 650 mil dólares

Los reclamos corresponden a Gonzalo Maroni, al representante de los hermanos Pittón y a Independiente de Villa del Rosario por los derechos de formación de Reniero.
San Lorenzo recibió tres nuevos embargos que en conjunto superan los 650 mil dólares, como consecuencia de distintas deudas originadas en gestiones anteriores. Los reclamos corresponden al futbolista Gonzalo Maroni, al representante de los hermanos Pittón y a Independiente de Villa del Rosario. La actual Comisión Directiva trabaja en acuerdos de pago para reducir las contingencias económicas y judiciales.
El embargo más importante corresponde a Gonzalo Maroni, que llegó al Ciclón en 2022 durante la gestión de Horacio Arreceygor, por 261.250 dólares más 83.000 en honorarios profesionales. En este caso, los abogados que representaron a la institución renunciaron expresamente a cobrarle honorarios al club, según informó la actual dirigencia, para evitar sumar nuevos costos al reclamo.
El segundo expediente fue iniciado por Alan Ignacio Poch, representante de Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a Boedo en 2019. El embargo alcanza los ingresos que San Lorenzo recibe mediante la empresa encargada de administrar el cobro de cuotas sociales, aranceles, abonos y entradas. El reclamo tiene un capital de 175.000 dólares, más 52.500 correspondientes a intereses y costos.
El tercer embargo fue presentado por Independiente de Villa del Rosario por los derechos de formación de Nicolás Reniero. El club reclama 68.678.400 pesos más 105.000.000 de intereses, una cifra que en total equivale a unos 113.145 dólares. De esta manera, la dirigencia de San Lorenzo deberá avanzar con la regularización de los tres casos mientras busca ordenar las obligaciones heredadas y reducir el impacto de los distintos procesos judiciales.
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