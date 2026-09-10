Problemas para San Lorenzo: tres embargos y una deuda que supera los 650 mil dólares

El tercer embargo fue presentado por Independiente de Villa del Rosario por los derechos de formación de Nicolás Reniero. El club reclama 68.678.400 pesos más 105.000.000 de intereses, una cifra que en total equivale a unos 113.145 dólares. De esta manera, la dirigencia de San Lorenzo deberá avanzar con la regularización de los tres casos mientras busca ordenar las obligaciones heredadas y reducir el impacto de los distintos procesos judiciales.