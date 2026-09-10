James Rodríguez es refuerzo de Atlético Nacional y revoluciona el fútbol colombiano

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

James jugó solamente en 2006 y 2007 en el fútbol colombiano en sus comienzos en el Envigado FC. Después, el mediocampista jugaría alrededor de todo el mundo: se puso las camisetas de Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos (Grecia), San Pablo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y Minnesota (Estados Unidos).

La llegada de James a Atlético Nacional no es la única resonante en este mercado de pases del fútbol colombiano: Juan Fernando Quintero volvió a Independiente Medellín y Millonarios contrató a Juan Cuadrado. De esta manera, son tres las figuras de la Selección de Colombia que vuelven a jugar en su país.