James Rodríguez es refuerzo de Atlético Nacional y revoluciona el fútbol colombiano

El símbolo de la selección cafetera vuelve al fútbol de su país después de 19 años para ponerse la camiseta del Verdolaga.
Bomba: James Rodríguez es refuerzo de Atlético Nacional en su vuelta al fútbol colombiano después de 19 años. El símbolo de la selección cafetera, que tiene 35 años y estaba jugando en el Minnesota de la MLS, revoluciona el mercado de pases de su país.
Atlético Nacional lo definió a James en un comunicado: “Bota de Oro de Brasil 2014, premio Puskás y una carrera con 24 títulos en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. El futbolista colombiano más importante de su generación firma con el club más ganador de Colombia”.
“James llega a Nacional después de recorrer las ligas más exigentes del mundo, y tras ser el capitán y referente de la Selección Colombia en las últimas dos décadas. Su regreso al fútbol colombiano no ocurre en cualquier lugar: ocurre en el club con más títulos del país, con la hinchada que más acompaña y con una historia que ha demostrado que la grandeza, en Colombia, viste de verde”, siguió expresando el comunicado del club.
James jugó solamente en 2006 y 2007 en el fútbol colombiano en sus comienzos en el Envigado FC. Después, el mediocampista jugaría alrededor de todo el mundo: se puso las camisetas de Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos (Grecia), San Pablo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y Minnesota (Estados Unidos).
La llegada de James a Atlético Nacional no es la única resonante en este mercado de pases del fútbol colombiano: Juan Fernando Quintero volvió a Independiente Medellín y Millonarios contrató a Juan Cuadrado. De esta manera, son tres las figuras de la Selección de Colombia que vuelven a jugar en su país.
comentar