River va por otro triunfo ante Atlético Tucumán: el equipo que pondría Ponzio

El León repetiría nuevamente la formación del Millonario con Fausto Vera como volante central y Aníbal Moreno nuevamente afuera por su problema lumbar.
River tiene prácticamente definido el equipo para visitar a Atlético Tucumán este sábado: Leonardo Ponzio volvería a repetir el mismo equipo que viene de vencer a Independiente Rivadavia. Aníbal Moreno continúa con trabajos diferenciados y no será arriesgado, mientras que Fausto Vera seguirá como volante central. El equipo viene de ganar sus dos últimos partidos y el entrenador interino apuesta por sostener la fórmula.
Moreno atraviesa una discopatía lumbar que le provocó una lumbalgia, por lo que realiza una recuperación moderada y sin apurar los tiempos. Lo más probable es que ni siquiera viaje a Tucumán y continúe su puesta a punto en el River Camp. La idea es que pueda estar disponible para el próximo compromiso, ante Huracán en el Monumental. Además, el buen rendimiento de Vera en los triunfos frente a Banfield e Independiente Rivadavia le dio otro motivo a Ponzio para mantenerlo.
La repetición del equipo también tendrá un dato estadístico especial: River no utiliza el mismo 11 durante tres partidos consecutivos desde julio de 2023. Aquella vez, Martín Demichelis lo hizo ante Colón, San Lorenzo y Estudiantes. Después, entre lesiones, rotaciones, cambios de entrenadores y rendimientos, la situación no volvió a darse. Ni Marcelo Gallardo en su regreso ni Eduardo Coudet lograron repetir una formación por triplicado, por lo que Ponzio lograría una continuidad del 11 que no se da hace tiempo.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
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