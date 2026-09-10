River va por otro triunfo ante Atlético Tucumán: el equipo que pondría Ponzio

Moreno atraviesa una discopatía lumbar que le provocó una lumbalgia, por lo que realiza una recuperación moderada y sin apurar los tiempos. Lo más probable es que ni siquiera viaje a Tucumán y continúe su puesta a punto en el River Camp. La idea es que pueda estar disponible para el próximo compromiso, ante Huracán en el Monumental. Además, el buen rendimiento de Vera en los triunfos frente a Banfield e Independiente Rivadavia le dio otro motivo a Ponzio para mantenerlo.