El tuit de Javier Milei para festejar el título de Estudiantes en el Torneo Clausura

Después de la definición del campeonato, el líder de La Libertad Avanza, que dice ser hincha de Boca y fanático del exgoleador Martín Palermo, festejó el éxito de Estudiantes con un escueto pero contundente mensaje. "EdeLP! Fin.", publicó en su cuenta de la red social X.

Este apoyo de Milei al club platense se produjo en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia. El respaldo del Presidente, vale recordar, comenzó luego de la sanción a Estudiantes por el "espaldarazo" a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El clima de tensión también se hizo notar en la cancha. Después del partido, Tapia fue el encargado de entregar la copa del torneo y las medallas a los jugadores. En ese momento, la hinchada de Estudiantes cantó: “Chiqui Tapia botón...”.

En la previa de la final, el libertario ya había realizado varias publicaciones a favor de Estudiantes. Por ejemplo, compartió una imagen en el marco de un encuentro con autoridades israelíes, en la que se puede ver la camiseta del club platense sobre el sillón de Rivadavia.

Al igual que Milei, otros dirigentes del oficialismo celebraron la consagración del Pincha. "Los que hacen las cosas bien!”, escribió la senadora nacional Patricia Bullrich, en respuesta a una publicación del diputado Damián Arabia, que incluye una foto de ambos funcionarios abrazados y la frase “Estudiantes campeón, vamos Verón”.

En tanto, el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, felicitó a Estudiantes por el título en el Clausura. "Felicitaciones a Estudiantes de La Plata por este merecido campeonato. Un reconocimiento a sus jugadores y al cuerpo técnico, y especialmente a su presidente Juan Sebastián Verón, por el trabajo, el compromiso y la pasión que hicieron posible este logro”, destacó el funcionario.

