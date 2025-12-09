Juan Sebastián Verón irá al TAS para intentar revertir la sanción de la AFA

El mandamás del club platense considera "arbitraria" la sanción impuesta y se presentará ante el máximo tribunal deportivo para apelarla. La intención suya es quitar la suspensión y poder cumplir sus funciones como presidente de la institución.

image

El fallo del Tribunal de Disciplina se dio el pasado 27 de noviembre. Allí, se decidió suspender por seis meses a Verón como presidente de Estudiantes, por considerarlo responsable de dar la orden de hacer un pasillo de espaldas a Rosario Central, luego de que la AFA proclame al Canalla campeón por terminar primero en la tabla anual.

Además de la sanción a Verón, se impuso dos fechas de suspensión para los 11 titulares del Pincha de aquella tarde. De igual manera, el capitán de aquella jornada, Santiago Núñez, no podrá portar la cinta por tres meses.

De esta manera, el enfrentamiento entre la AFA y Juan Sebastián Verón suma un nuevo capítulo, después de las sanciones y de los fuertes mensajes en redes sociales de Pablo Toviggino, tesorero y representante del Consejo Federal de AFA, además de mano derecha de Claudio Tapia, presidente de AFA. Es que, tan solo un día después de conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina, Toviggino había apuntado de nuevo contra Verón, a quien calificó como enemigo.