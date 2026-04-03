El tenis argentino pisa fuerte en el polvo de ladrillo

Su oponente en las semifinales será el neerlandés Botic van de Zandschulp (8°), que más temprano había derrotado al bosnio Damir Dumhur con un cómodo 6-3 y 6-3.

El único antecedente entre ambos data de los cuartos de final del Challenger de Braunschweig 2025, que terminó en triunfo para Navone por 6-3 y 7-5.

Semifinalistas en Marakech

En Marruecos, el porteño Camilo Ugo Carabelli no entró bien pisado a los cuartos de final. En 36 minutos estaba set abajo y sin poder concretar algo de lo que intentaba ante Luca Van Assche. Poco a poco fue creyendo y creciendo en su tenis hasta lograr empardar las acciones y lograr el ansiado pase a semis.

ugocarabelli

Fue 0-6, 6-3 y 6-2 tras 2 horas y 20 minutos de juego para ponerle el moño a una remontada que lo pone por primera vez entre los cuatro mejores de un torneo ATP en 2026 y acercarse a la conquista de su primer título en el circuito profesional.

El argentino será el rival del joven español Rafael Jodar en el penúltimo tramo del torneo. El madrileño alcanzó por primera vez en su carrera esta instancia tras el retiro de su rival, el francés Alexandre Muller, que argumentó problemas gastrointestinales para dejar el choque cuando solo se habían disputado 39 minutos. Ganaba por 6-2 y 2-0 cuando el galo optó por abandonar el choque.

Marco Trungelliti top 100 a los 36 años

Por el otro lado del cuadro del torneo, el santiagueño Trungellitii se situó en semifinales al superar al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4. Jugará contra el primer favorito, el italoargentino Luciano Darderi, que avanzó sin salir. El partido se extendió durante 2 horas y 35 minutos.

De esta manera, el argentino continúa con una de sus mejores semanas, ya que en estos días también se aseguró ingresar al top 100 por primera vez en su carrera, a los 36 años, convirtiéndose en el jugador más veterano en conseguir este logro en medio siglo.

marco

En su camino hasta esta instancia, Trungelliti había derrotado en la clasificación al checo Hynek Barton y al japonés Rei Sakamoto, mientras que en el cuadro principal le ganó al portugués Henrique Rocha y al polaco Kamil Majchrzak (5°).

Gracias a esta gran semana en el torneo marroquí, Trungelliti se aseguró meterse en el top 90 del ranking ATP e incluso podría finalizar cerca del top 60 en caso de dar la gran sorpresa y quedarse con el título.

En las semifinales no la tendrá nada fácil, ya que se enfrentará con Darderi, que es el primer preclasificado del torneo y que además llega bien descansado ya que su rival en los cuartos de final, que era el alemán Yannick Hanfmann, se bajó del partido.

La semifinal entre Trungelliti y Darderi será este sábado a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

Por otro lado, el francés Titouan Droguet (122°) sufrió una lesión en el duelo ante el español Daniel Mérida (136°) y no pudo continuar después de empatar 1 a 1 en dos sets (6-4 y 6(7)-7(9)) y estar perdiendo 3-1 en el último.

Finalmente, el húngaro Fabian Marozsán (3°) batalló pero venció en dos sets por 6-2 y 7-6(5) al alemán Daniel Altmaier (6°) para meterse en semifinales y enfrentar al Mérida.