Así fue el regreso de Armani al arco de River vs. Bragantino: un gol en contra y tres atajadas clave

Aquel desgarro en el gemelo derecho agravado por una persistente tendinitis en el tendón de Aquiles, lo dejó aislado de las canchas desde febrero de este año. Reapareció en la lista de convocados el pasado sábado, cuando el Millonario le ganó a Rosario Central y se clasificó a la final del Apertura, sentado en el banco de suplentes.

El próximo domingo es la gran definición del torneo vs. Belgrano y Eduardo Coudet no quiso arriesgarse: rotó el equipo para el cruce ante Brangantino por la competencia internacional, en el que ya tiene asegurado su pase a los octavos de final. El Pulpo se puso los guantes y defendió los tres palos los 90 minutos.

El gol de Alix Vinicius para los brasileños impidió un retorno perfecto; sin embargo, no tuvo responsabilidad y se destacó con varias intervenciones. Con la cinta de capitán en el brazo, puso las manos firmes para despejar un remate de Lucas Herrera; con los reflejos intactos, también evitó que un rechazo de Germán Pezzella terminé en un gol en contra; tampoco dio rebote en un cabezazo Eduardo Sasha. Tuvo complicaciones con los pies, una de sus debilidades, que terminaron en saques de banda.

Atajada Armani Armani evitó un gol en contra de River ante Bragantino.

Para la lucha por el título local, Beltrán ratificará su capacidad de ser el titular de River y Armani, en su rol de líder, escoltará este proceso. “Estoy contento por el momento que vive Santi. Se lo merece, es un pibe trabajador. y que lo disfrute. Ojalá que cuanto termine el partido nos demos un abrazo y estemos festejando”, expresó el Pulpo sobre el buen momento de su compañero.