Así fue el regreso de Armani al arco de River vs. Bragantino: un gol en contra y tres atajadas clave

El arquero millonario, hoy suplente por debajo de Santiago Beltrán, volvió a atajar después de 87 días y fue determinante para el empate 1-1, por la Copa Sudamericana.
Pasaron 87 días para que Franco Armani vuelva al arco de River. En el medio, cambio de técnico, esquema nuevo y un reemplazo excelso que se quedó con su puesto: Santiago Beltrán. Sin embargo, el campeón de América tiene un lugar indiscutido y anoche sintió el calor de los hinchas, que aplaudieron su regreso en el Estadio Monumental al canto de "Pulpo, Pulpo". En un equipo alternativo, atajó en el empate 1-1 ante Bragantino, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. Así le fue.
Aquel desgarro en el gemelo derecho agravado por una persistente tendinitis en el tendón de Aquiles, lo dejó aislado de las canchas desde febrero de este año. Reapareció en la lista de convocados el pasado sábado, cuando el Millonario le ganó a Rosario Central y se clasificó a la final del Apertura, sentado en el banco de suplentes.
El próximo domingo es la gran definición del torneo vs. Belgrano y Eduardo Coudet no quiso arriesgarse: rotó el equipo para el cruce ante Brangantino por la competencia internacional, en el que ya tiene asegurado su pase a los octavos de final. El Pulpo se puso los guantes y defendió los tres palos los 90 minutos.
El gol de Alix Vinicius para los brasileños impidió un retorno perfecto; sin embargo, no tuvo responsabilidad y se destacó con varias intervenciones. Con la cinta de capitán en el brazo, puso las manos firmes para despejar un remate de Lucas Herrera; con los reflejos intactos, también evitó que un rechazo de Germán Pezzella terminé en un gol en contra; tampoco dio rebote en un cabezazo Eduardo Sasha. Tuvo complicaciones con los pies, una de sus debilidades, que terminaron en saques de banda.
Para la lucha por el título local, Beltrán ratificará su capacidad de ser el titular de River y Armani, en su rol de líder, escoltará este proceso. “Estoy contento por el momento que vive Santi. Se lo merece, es un pibe trabajador. y que lo disfrute. Ojalá que cuanto termine el partido nos demos un abrazo y estemos festejando”, expresó el Pulpo sobre el buen momento de su compañero.
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