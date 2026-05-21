Finaliza la fecha 5 de las copas internacionales: juegan Independiente Rivadavia y Racing

Independiente Rivadavia ya está clasificado para la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero Racing necesita ganar si quiere seguir en juego en la Sudamericana.
La fase de clasificación de las copas internacionales está en su etapa más caliente, con equipos argentinos que todavía luchan por llegar a los octavos de final (o, aunque sea, a los 16avos en el caso de la Sudamericana). Hoy se cierra la fecha 5 de ambas de copas, con dos de los nuestros con realidades bien distintas. Independiente Rivadavia de Mendoza, aun perdiendo los dos partidos que le restan, ya tiene asegurado el primer puesto en el Grupo C de la Copa Libertadores. Racing, por otro lado, tiene que ganar sí o sí los dos partidos que tiene por delante e, incluso así, podría no clasificar ni a los 16avos de la Sudamericana.
Deportivo La Guaira recibirá a Independiente Rivadavia este jueves desde las 19.00 en el estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El conjunto venezolano intentará hacerse fuerte como local para seguir con chances de avanzar de ronda, mientras que la Lepra mendocina buscará sumar fuera de casa para buscar ser de los mejores primeros del torneo. El árbitro del encuentro será Mario Díaz de Vivar. El partido se podrá ver por Fox Sport.
El equipo venezolano llega tras igualar 1-1 frente a Bolívar y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación. Deportivo La Guaira se encuentra en la cuarta posición del Grupo C y buscará aprovechar la localía en Caracas para recuperarse luego de la dura derrota sufrida en Mendoza ante Independiente Rivadavia.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un gran presente en la Copa Libertadores y se mantiene como líder e invicto de su grupo. El conjunto mendocino viene de empatar 1-1 a Fluminense en el duelo disputado en el estadio Malvinas Argentinas.
Cristopher Varela; Guillermo Luis Ortiz, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Luis Peña, Rommell Ibarra, Juan Castellanos, José Correa, Carlos Faya; Jose Ali Meza y Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.
Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Racing Club recibirá a Caracas este jueves desde las 21.00 en el estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. La Academia está obligada a ganar para mantenerse con chances de clasificación, mientras que el conjunto venezolano buscará sumar en Avellaneda para acercarse a la próxima ronda. El árbitro del encuentro será Jhon Ospina. El partido se podrá ver por ESPN.
El equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa un momento delicado en el torneo continental. Racing suma cuatro puntos y se ubica tercero en el Grupo E, por lo que necesita quedarse con los tres puntos en el Cilindro para seguir soñando con la clasificación. Además, viene de quedar eliminado del Torneo Apertura tras perder 2-1 ante Rosario Central en los cuartos de final.
Por su parte, Caracas es una de las sorpresas del grupo y llega a este compromiso ocupando la segunda posición con ocho unidades. El conjunto venezolano sabe que un empate le asegurará continuar compitiendo internacionalmente en el segundo semestre de 2026 y buscará aprovechar la presión que tiene Racing. En el torneo local, los Demonios Rojos finalizaron décimos y no lograron avanzar a la fase final.
Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.
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