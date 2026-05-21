Finaliza la fecha 5 de las copas internacionales: juegan Independiente Rivadavia y Racing

Posible formación de Deportivo La Guaira

Cristopher Varela; Guillermo Luis Ortiz, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Luis Peña, Rommell Ibarra, Juan Castellanos, José Correa, Carlos Faya; Jose Ali Meza y Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Posible formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

FLU IRM Alex Arce, autor del gol para el maracanazo de Independiente Rivadavia (Foto: @CSIRoficial).

Racing vs. Caracas

Racing Club recibirá a Caracas este jueves desde las 21.00 en el estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. La Academia está obligada a ganar para mantenerse con chances de clasificación, mientras que el conjunto venezolano buscará sumar en Avellaneda para acercarse a la próxima ronda. El árbitro del encuentro será Jhon Ospina. El partido se podrá ver por ESPN.

El equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa un momento delicado en el torneo continental. Racing suma cuatro puntos y se ubica tercero en el Grupo E, por lo que necesita quedarse con los tres puntos en el Cilindro para seguir soñando con la clasificación. Además, viene de quedar eliminado del Torneo Apertura tras perder 2-1 ante Rosario Central en los cuartos de final.

Por su parte, Caracas es una de las sorpresas del grupo y llega a este compromiso ocupando la segunda posición con ocho unidades. El conjunto venezolano sabe que un empate le asegurará continuar compitiendo internacionalmente en el segundo semestre de 2026 y buscará aprovechar la presión que tiene Racing. En el torneo local, los Demonios Rojos finalizaron décimos y no lograron avanzar a la fase final.

Posible formación de Racing Club

Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Posible formación de Caracas

Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.