Hoteles de EEUU alertan por la baja demanda y apuntan contra la FIFA a semanas del Mundial

Desde la FIFA rechazaron las críticas y defendieron su política de alojamiento. El organismo aseguró que la liberación de habitaciones se realizó “dentro de los plazos acordados contractualmente” y afirmó que mantuvo conversaciones constantes con los hoteles para ajustar reservas y tarifas durante todo el proceso de organización.

asi-att-stadium-estadio-dallas-jugara-seleccion-argentina-definira-suerte-mundial-2026-1136298-103158 Boston, Dallas, Los Ángeles y otras sedes registran una ocupación hotelera inferior a la proyectada para junio y julio.

Pese al escenario de incertidumbre, el sector hotelero mantiene expectativas de recuperación de cara al inicio del torneo. La AHLA sostuvo que muchos hinchas todavía esperan definiciones sobre entradas y horarios antes de confirmar sus viajes. En paralelo, Airbnb afirmó que el Mundial 2026 podría convertirse en el mayor evento de alojamiento en la historia de la plataforma, incluso por encima de los Juegos Olímpicos de París 2024.