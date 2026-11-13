Scaloni analizó la derrota y respaldó a la nueva camada: "Estos jugadores son buenos"

Después de la derrota, Julián Álvarez también tomó la palabra y reconoció la bronca del plantel por no haber podido conseguir el resultado. El delantero, autor del único gol argentino, destacó algunos pasajes del equipo y coincidió con el entrenador en que todavía hay aspectos por mejorar. “Era un partido importante, queríamos ganarlo. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos otro partido más. Es una nueva era, con muchos chicos jóvenes”, expresó.

Por último, la Araña se refirió al desafío de continuar el camino de la Selección después de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. “Se fueron algunos jugadores como Ota, Leo, con todo lo que eso significa. Pero estamos acá nosotros, seguimos de la misma forma, representando esta camiseta como nos han enseñado ellos. El entrenador sigue con nosotros. Vamos a seguir trabajando y vamos por más”, aseguró.