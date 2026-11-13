Scaloni analizó la derrota y respaldó a la nueva camada: "Estos jugadores son buenos"

El entrenador reconoció que Argentina tiene aspectos por mejorar tras la caída ante Uruguay, destacó el rendimiento del segundo tiempo y pidió paciencia para los jóvenes que comienzan a asumir protagonismo en la Selección.
Lionel Scaloni analizó la derrota por 2-1 de la Selección Argentina ante Uruguay en la Bombonera y, aunque reconoció que el resultado no fue el esperado, rescató algunos aspectos del rendimiento del equipo. El entrenador destacó especialmente lo realizado durante el segundo tiempo y pidió paciencia con los futbolistas más jóvenes que comienzan a asumir protagonismo en esta nueva etapa. “No digo estar satisfecho porque perdimos, pero hay que valorar las cosas positivas”, expresó en conferencia de prensa.
“Más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar. Momentos buenos del equipo, más que nada en el segundo tiempo. Sabíamos que iba a ser un rival difícil, es lo que toca, seguir trabajando”, fueron sus primeras palabras después del encuentro. Además, reconoció las dificultades que presentó el conjunto uruguayo y señaló que “el rival te pone en dificultad y hay que felicitarlo”, aunque también remarcó que el desgaste fue principalmente de Argentina.
Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el recambio generacional y la necesidad de acompañar a los futbolistas que comienzan a tener más minutos en la Selección. “Paciencia porque son chicos jóvenes, no podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Poco a poco, la idea es que los compañeros lo ayuden para que puedan hacer lo que hacen en sus clubes. No podemos darle responsabilidad solo a ellos. Estos jugadores son buenos, hay que darles tiempo”, sostuvo el entrenador.
Por otra parte, Scaloni elogió a Uruguay y explicó por qué considera valioso enfrentar a un rival de esas características. “Uruguay es una buena selección, y le hace partido a las potencias. Por eso es lindo jugar contra ellos”, afirmó. También se refirió a la escasa concurrencia en la Bombonera, aunque evitó hacer una interpretación sobre la situación. “No sé cuánta gente había, tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso”, respondió.
Después de la derrota, Julián Álvarez también tomó la palabra y reconoció la bronca del plantel por no haber podido conseguir el resultado. El delantero, autor del único gol argentino, destacó algunos pasajes del equipo y coincidió con el entrenador en que todavía hay aspectos por mejorar. “Era un partido importante, queríamos ganarlo. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos otro partido más. Es una nueva era, con muchos chicos jóvenes”, expresó.
Por último, la Araña se refirió al desafío de continuar el camino de la Selección después de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. “Se fueron algunos jugadores como Ota, Leo, con todo lo que eso significa. Pero estamos acá nosotros, seguimos de la misma forma, representando esta camiseta como nos han enseñado ellos. El entrenador sigue con nosotros. Vamos a seguir trabajando y vamos por más”, aseguró.
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