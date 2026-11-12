Boca vs. Banfield, por la Copa Argentina: cómo le fue al Xeneize en el Malvinas Argentinas de Mendoza

El Xeneize jugará este sábado el duelo de semifinal del torneo más federal del país ante el Taladro, en otro de los frentes que continúa abierto de su gran año competitivo. Allí, en tierra cuyana y en un estadio donde supo ser campeón, perdió una final con River y sufrió goleadas históricas.
Boca volverá a pisar este sábado el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Es un escenario que le trae de todo: allí festejó un título para sumar una nueva estrella a su abultado escudo, pero también padeció una de sus derrotas más dolorosas ante River y algunas caídas que se recuerdan más por el golpe que por el resultado.
No solo las presencias de Gimnasia e Independiente Rivadavia en Primera División obligan al Xeneize a viajar a Mendoza un par de veces por temporada, sino que al estadio mendocino lo conoce bien por ser una sede habitual de partidos decisivos. Allí, su historial es difícil de resumir en una sola palabra.
En este torneo, Boca ganó seis de las siete series que jugó en el Malvinas. Además de Talleres y Almirante Brown, dejó afuera a Brown de Puerto Madryn (16avos de 2017), Argentinos Juniors (semifinales de 2021) y Quilmes (cuartos de 2022). No pudo con Rosario Central, el verdugo que lo eliminó en los octavos de 2017.
El último recuerdo es fresco: el 3-0 sobre Independiente Rivadavia en el Clausura pasado. Antes, en la Copa Argentina 2024, Boca eliminó a Almirante Brown en la fase previa y superó a Talleres por 8-7 en los penales, en los octavos de final, tras una serie interminable. Entre una y otra cosa, rescató un empate 1-1 sobre la hora que muchos hinchas ya olvidaron.
La derrota que más pesa llegó en marzo de 2018, en la Supercopa Argentina. El Boca de Guillermo Barros Schelotto, que había arrasado la temporada anterior, cayó 2-0 ante el River de Marcelo Gallardo. De allí salió la icónica y famosa frase del Muñeco en conferencia de prensa: “Jugar mal fue parte de la estrategia”.
La respuesta llegó rápido y en el mismo lugar. Un año después, con Gustavo Alfaro como entrenador, Boca superó a Rosario Central por penales y se quedó con la Supercopa. Fue su primera y, hasta hoy, única vuelta olímpica en el Malvinas Argentinas.
No todo fue celebración. En junio de 2023, Godoy Cruz lo goleó 4-0 en una noche que quedó grabada en Mendoza. El primer gol lo marcó Diego “Ruso” Rodríguez, de penal, una de sus habilidades. Hoy el arquero defiende a Banfield, justamente el rival de este sábado, una de esas coincidencias que tiene el fútbol.
El Tomba se convirtió en el rival que más veces lo recibió en ese estadio. Como no podía usar el Feliciano Gambarte, el Tomba hizo del Malvinas su localía ante Boca en 14 ocasiones: siete victorias del Xeneize, cinco empates y dos derrotas. Esas dos caídas fueron un 4-1 y el mencionado 4-0.
Este sábado, ante Banfield, Boca vuelve a un césped que conoce bien. En el Malvinas levantó una copa, sufrió una de sus derrotas más dolorosas y reforzó su condición de candidato en la Copa Argentina. Ahora tendrá la chance de sumar un nuevo capítulo.
comentar