Boca vs. Banfield, por la Copa Argentina: cómo le fue al Xeneize en el Malvinas Argentinas de Mendoza

Tras una tanda de penales interminable, Boca eliminó a Talleres en la Copa Argentina 2024.

La final perdida con River

La derrota que más pesa llegó en marzo de 2018, en la Supercopa Argentina. El Boca de Guillermo Barros Schelotto, que había arrasado la temporada anterior, cayó 2-0 ante el River de Marcelo Gallardo. De allí salió la icónica y famosa frase del Muñeco en conferencia de prensa: “Jugar mal fue parte de la estrategia”.

Nacho Scocco fue el autor del segundo gol de River en la final de la Supercopa Argentina 2018.

La revancha y la única vuelta olímpica

La respuesta llegó rápido y en el mismo lugar. Un año después, con Gustavo Alfaro como entrenador, Boca superó a Rosario Central por penales y se quedó con la Supercopa. Fue su primera y, hasta hoy, única vuelta olímpica en el Malvinas Argentinas.

Boca se consagró campeón de la Supercopa Argentina en el Malvinas Argentinas, en 2019.

Godoy Cruz como su rival habitual, noches olvidables y un historial a favor

No todo fue celebración. En junio de 2023, Godoy Cruz lo goleó 4-0 en una noche que quedó grabada en Mendoza. El primer gol lo marcó Diego “Ruso” Rodríguez, de penal, una de sus habilidades. Hoy el arquero defiende a Banfield, justamente el rival de este sábado, una de esas coincidencias que tiene el fútbol.

El Tomba se convirtió en el rival que más veces lo recibió en ese estadio. Como no podía usar el Feliciano Gambarte, el Tomba hizo del Malvinas su localía ante Boca en 14 ocasiones: siete victorias del Xeneize, cinco empates y dos derrotas. Esas dos caídas fueron un 4-1 y el mencionado 4-0.

El Malvinas Argentinas era un escenario habitual para Boca cuando enfrentaba a Godoy Cruz.

Este sábado, ante Banfield, Boca vuelve a un césped que conoce bien. En el Malvinas levantó una copa, sufrió una de sus derrotas más dolorosas y reforzó su condición de candidato en la Copa Argentina. Ahora tendrá la chance de sumar un nuevo capítulo.