Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo con Ecuador: qué dijo

Jordy Caicedo abrió el marcador para Ecuador ante Costa Rica y encaminó la primera victoria del ciclo de Gallardo.

"Es un buen inicio reencontrarnos con el público ecuatoriano y regalarles esta primera victoria. Creo que el equipo dejó una buena imagen porque no se conformó con ponerse en ventaja solamente. Tuvimos control y buenas intenciones de juego", sostuvo.

El entrenador también destacó algunos aspectos futbolísticos que pretende consolidar durante su ciclo: "Creo que mostramos cosas positivas. Querer filtrar pases para poner al punta o a los mediapuntas de cara al arco fue muy positivo. También el juego que desarrollamos por las bandas; fue bueno por varios tramos del partido".

El comienzo de Gallardo en Ecuador había sido complicado. Durante la gira por Asia, en las ventanas internacionales de septiembre y octubre, sufrió una derrota por 3-0 frente a Corea del Sur y empató con Japón y Panamá. Ante los japoneses perdió por penales 5-4, mientras que frente a los panameños cayó en la definición desde los doce pasos por 7-6.

Por eso, el triunfo ante Costa Rica representó un primer paso importante para recuperar confianza. "Me voy satisfecho porque necesitábamos un partido así en este inicio, con todo el público ecuatoriano que también estaba esperando una victoria y ver que el equipo irá respondiendo de a poco", señaló el DT.

Y agregó, con la mirada puesta en el próximo compromiso: "Hoy hicimos un buen partido y esperemos que el martes, en Guayaquil, podamos seguir concretando lo bueno que dimos hoy".

También se refirió al resultado el arquero Hernán Galíndez, quien volvió a ser tenido en cuenta por Gallardo pese a que había anunciado su despedida de la selección después del Mundial. "Sabíamos que estábamos en deuda, que necesitábamos cambiar la imagen que habíamos dejado y más siendo locales en este estadio tan histórico para la selección", manifestó.

Los otros amistosos de las selecciones sudamericanas: ganó Paraguay, pero perdió Brasil

La jornada internacional también tuvo otros resultados destacados para los seleccionados latinoamericanos. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, goleó 4-1 a Singapur como visitante y comenzó con el pie derecho su gira por Asia.

Gustavo Caballero abrió el marcador a los siete minutos y volvió a convertir para completar su doblete. Mauricio Magalhães y Miguel Almirón marcaron los otros tantos de la Albirroja, que tendrá su próximo compromiso el martes frente a Japón, nuevamente en Singapur.

Por su parte, Brasil sufrió una sorpresiva derrota por 3-2 frente a Japón, pese al doblete de Vinicius Junior. Takefusa Kubo y Keito Nakamura adelantaron al conjunto asiático a los 14 y 18 minutos del primer tiempo, respectivamente. Sin embargo, el delantero del Real Madrid descontó a los 32 minutos con un potente remate desde afuera del área.

Japón festejó una agónica victoria por 3-2 ante Brasil en Singapur, pese al doblete de Vinicius Junior.

En el complemento, Vinicius volvió a aparecer con otra gran definición de media distancia, a los 29 minutos, para establecer el empate. Pero cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Tatsuhiro Sakamoto convirtió a los 91 minutos y le dio el triunfo a los japoneses. De esta manera, Japón consiguió una victoria importante y se tomó revancha del reciente cruce que había perdido 2-1 ante la Canarinha.

En otro de los encuentros de la fecha, Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido especial por el regreso de la selección colombiana a ese escenario después de 27 años. El único tanto llegó a través de un gol en contra de Guillermo Maripán. Ambos equipos volverán a enfrentarse el martes, esta vez con Chile como local.

Por último, Perú derrotó 2-0 a Bolivia en el estadio Monumental de Lima. Gianluca Lapadula abrió el marcador y Maxloren Castro amplió la diferencia a tres minutos del final.