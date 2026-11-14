La Selección piensa en Costa Rica y busca dejar atrás la derrota ante Uruguay

La agenda de trabajo de la Selección

El plantel nacional tendrá actividad durante todo el fin de semana y el lunes se trasladará a Córdoba para completar la preparación antes del segundo amistoso de noviembre.

Sábado 14 de noviembre: entrenamiento a las 11 en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas.

Domingo 15 de noviembre: entrenamiento por la tarde, con horario a confirmar.

Lunes 16 de noviembre: viaje por la mañana a Córdoba y práctica en esa provincia, con lugar y horario a confirmar.

Martes 17 de noviembre: amistoso frente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro ante el seleccionado centroamericano será el segundo y último compromiso de Argentina en esta fecha FIFA. Todavía hay entradas disponibles para el partido, que pueden adquirirse a través de la plataforma Deportick.

El entrenador anticipó que realizará varios cambios para el segundo amistoso de la fecha FIFA.

Scaloni llega a este nuevo desafío después de renovar su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino hasta 2030. Más allá del resultado ante Uruguay, el entrenador destacó algunos aspectos positivos del rendimiento y valoró la reacción del equipo en el segundo tiempo.

La derrota por 2-1 tuvo los goles de Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo para Uruguay, mientras que Julián Álvarez descontó para el conjunto argentino. Ahora, la Albiceleste tendrá en Córdoba una nueva prueba para corregir errores y seguir buscando alternativas de cara al futuro.