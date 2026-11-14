La Selección piensa en Costa Rica y busca dejar atrás la derrota ante Uruguay

El equipo de Lionel Scaloni retomará los trabajos este sábado en Ezeiza, sin descanso tras caer en la Bombonera. El martes jugará su segundo partido de la fecha FIFA en Córdoba y el entrenador anticipó que realizará varios cambios.
La Selección comenzará a preparar este sábado el amistoso ante Costa Rica, luego de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en la Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos por la mañana, con la mirada puesta en el segundo compromiso de la fecha FIFA.
La práctica está programada para las 11 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y se desarrollará a puertas cerradas. Se espera que sea una jornada liviana, sobre todo para los futbolistas que tuvieron participación en el clásico rioplatense disputado el viernes por la noche.
Después de la caída ante el conjunto dirigido por Diego Forlán, Scaloni comenzará a evaluar variantes en la formación titular. El propio entrenador confirmó que habrá modificaciones para el encuentro del martes, aunque también adelantó que algunos jugadores podrían repetir para sumar continuidad. "El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo", expresó el DT en la conferencia de prensa posterior al partido.
El amistoso frente a Costa Rica será una nueva oportunidad para probar futbolistas y empezar a consolidar el recambio en la Selección, en una etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi. En ese contexto, Scaloni buscará darle rodaje a los jóvenes que empiezan a ganar protagonismo en el equipo.
El plantel nacional tendrá actividad durante todo el fin de semana y el lunes se trasladará a Córdoba para completar la preparación antes del segundo amistoso de noviembre.
Sábado 14 de noviembre: entrenamiento a las 11 en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas.
Domingo 15 de noviembre: entrenamiento por la tarde, con horario a confirmar.
Lunes 16 de noviembre: viaje por la mañana a Córdoba y práctica en esa provincia, con lugar y horario a confirmar.
Martes 17 de noviembre: amistoso frente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.
El encuentro ante el seleccionado centroamericano será el segundo y último compromiso de Argentina en esta fecha FIFA. Todavía hay entradas disponibles para el partido, que pueden adquirirse a través de la plataforma Deportick.
Scaloni llega a este nuevo desafío después de renovar su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino hasta 2030. Más allá del resultado ante Uruguay, el entrenador destacó algunos aspectos positivos del rendimiento y valoró la reacción del equipo en el segundo tiempo.
La derrota por 2-1 tuvo los goles de Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo para Uruguay, mientras que Julián Álvarez descontó para el conjunto argentino. Ahora, la Albiceleste tendrá en Córdoba una nueva prueba para corregir errores y seguir buscando alternativas de cara al futuro.
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