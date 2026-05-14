Maravilla Martínez liquidó a Canelo Álvarez: "Toda su carrera fue acomodada"

El exboxeador argentino cuestionó las decisiones deportivas del mexicano, aunque reconoció su talento dentro del ring.
Sergio Maravilla Martínez volvió a dejar una declaración fuerte en el mundo del boxeo al referirse a Canelo Álvarez. El excampeón mundial argentino aseguró que la carrera del mexicano estuvo “acomodada” y sostuvo que eligió estratégicamente el momento para enfrentar a determinados rivales. La frase surgió durante una entrevista en el podcast The Wild Project, conducido por el español Jordi Wild.
“En el momento justo enfrentó a quienes tenía que enfrentar”, explicó Maravilla al ser consultado sobre los boxeadores más sobrevalorados de la actualidad. Según su mirada, varios de los combates más importantes de Canelo podrían haber tenido otro desenlace si se realizaban en etapas diferentes de la carrera de sus rivales. El argentino remarcó que detrás del recorrido deportivo del mexicano hubo una planificación muy marcada para potenciar su legado.
A pesar de cuestionar cómo fue construida su trayectoria, reconoció que Álvarez es uno de los peleadores más importantes de los últimos años y valoró sus condiciones arriba del ring. La figura de Canelo suele generar opiniones divididas dentro del ambiente, ya que mientras muchos lo consideran una leyenda moderna, otros entienden que gran parte de su éxito estuvo cuidadosamente administrado.
Actualmente, Canelo prepara su regreso al cuadrilátero para septiembre, con el objetivo de recuperar protagonismo tras la derrota sufrida ante Terence Crawford el año pasado. El mexicano buscará volver a competir por los cinturones del peso supermediano y recuperar terreno en una categoría donde durante años dominó la escena internacional.
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