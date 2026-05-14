Maravilla Martínez liquidó a Canelo Álvarez: "Toda su carrera fue acomodada"

“En el momento justo enfrentó a quienes tenía que enfrentar”, explicó Maravilla al ser consultado sobre los boxeadores más sobrevalorados de la actualidad. Según su mirada, varios de los combates más importantes de Canelo podrían haber tenido otro desenlace si se realizaban en etapas diferentes de la carrera de sus rivales. El argentino remarcó que detrás del recorrido deportivo del mexicano hubo una planificación muy marcada para potenciar su legado.