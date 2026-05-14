Un jugador de Rosario Central calentó la previa con River: "Robaron toda la vida"

Entre las publicaciones, el defensor recordó el planchazo de Javier Pinola frente a Martín Benítez de Independiente en la Copa Libertadores 2018, una jugada que generó fuertes reclamos del Rojo porque la jugada debió haber terminado en penal y expulsión, no sancionados.

También compartió imágenes de un penal discutido en la B Nacional y de otro fallo arbitral cuestionado en un partido ante Atlanta. Antes de apuntar contra River, además, había cargado contra Racing con referencias al campeonato obtenido por la Academia en 2014.

El episodio sumó todavía más tensión a una semifinal que ya venía cargada por las polémicas arbitrales del duelo entre Central y Racing. Mientras River evitó responder oficialmente a las acusaciones, en Rosario el clima también se encendió por las declaraciones previas de Ángel Di María y por el fuerte malestar académico tras la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez. A dos días del partido en el Monumental, el cruce ya se juega afuera de la cancha.