Un jugador de Rosario Central calentó la previa con River: "Robaron toda la vida"

Juan Cruz Komar, defensor del Canalla, realizó un posteo que luego borró en respuesta a D’Onofrio con durísimas acusaciones hacía el club de Núñez.
La semifinal entre River y Rosario Central empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Juan Cruz Komar, defensor del Canalla que atraviesa la recuperación de una operación cardíaca y todavía no pudo jugar en la temporada, publicó una serie de explosivas historias de Instagram contra el club de Núñez luego de los dichos de Rodolfo D’Onofrio.
“Es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida”, escribió el ex Boca, aunque horas más tarde borró todas las publicaciones. El conflicto se desató después de que el expresidente de River publicara en X un mensaje vinculado al polémico triunfo de Rosario Central sobre Racing.
“Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”, escribió D’Onofrio tras la clasificación del Millonario frente a Gimnasia. Komar recogió el guante y respondió con videos de distintas jugadas polémicas que involucraron a River en los últimos años.
Entre las publicaciones, el defensor recordó el planchazo de Javier Pinola frente a Martín Benítez de Independiente en la Copa Libertadores 2018, una jugada que generó fuertes reclamos del Rojo porque la jugada debió haber terminado en penal y expulsión, no sancionados.
También compartió imágenes de un penal discutido en la B Nacional y de otro fallo arbitral cuestionado en un partido ante Atlanta. Antes de apuntar contra River, además, había cargado contra Racing con referencias al campeonato obtenido por la Academia en 2014.
El episodio sumó todavía más tensión a una semifinal que ya venía cargada por las polémicas arbitrales del duelo entre Central y Racing. Mientras River evitó responder oficialmente a las acusaciones, en Rosario el clima también se encendió por las declaraciones previas de Ángel Di María y por el fuerte malestar académico tras la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez. A dos días del partido en el Monumental, el cruce ya se juega afuera de la cancha.
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