Boca, en alerta por el árbitro del duelo con Cruzeiro: el polémico antecedente

En la previa de un partido con clima caliente por la rivalidad reciente entre ambos equipos y por la necesidad de sumar para asegurar la clasificación a octavos de final, la presencia de Valenzuela vuelve a quedar en el centro de la escena. En Boca todavía persiste el recuerdo de aquella noche ante Fortaleza y la expectativa estará puesta no solo en el rendimiento del equipo de Claudio Úbeda, sino también en cada decisión arbitral dentro de una Bombonera que promete presión desde el primer minuto.