Boca, en alerta por el árbitro del duelo con Cruzeiro: el polémico antecedente

El venezolano Diego Valenzuela fue designado para un duelo clave del Xeneize en Libertadores y en el club argentino todavía recuerdan dos penales no cobrados ante Fortaleza.
Boca afrontará una noche decisiva frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y la designación arbitral encendió rápidamente las alarmas en La Bombonera. La Conmebol confirmó que el venezolano Jesús Valenzuela Sáez será el encargado de dirigir el partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos. Una elección que reavivó viejos reclamos en el mundo del Xeneize por antecedentes polémicos recientes en el estadio Alberto J. Armando.
El recuerdo más caliente se remonta al 15 de mayo de 2024, cuando Boca empató 1-1 ante Fortaleza por la Copa Sudamericana en un partido marcado por dos jugadas que todo el estadio reclamó como penal. Aquella noche, el equipo de Diego Martínez dejó puntos importantes en el camino y las decisiones arbitrales quedaron bajo la lupa por la falta de intervención del VAR en acciones consideradas claras por jugadores e hinchas.
La primera polémica tuvo como protagonista a Edinson Cavani, quien ingresó al área y, tras sacar un centro de zurda, recibió una fuerte patada de Benjamín Kuscevic. Las imágenes mostraron incluso cómo le quedó dañada la media al delantero, pero Valenzuela no sancionó infracción y terminó amonestando al atacante por protestar. La segunda acción discutida fue sobre Equi Fernández, quien cayó dentro del área tras un contacto de Titi cuando intentaba definir un centro de Miguel Merentiel. Otra vez, el árbitro dejó seguir y el VAR no intervino.
Más allá de aquellas jugadas, el historial de Boca con Valenzuela tiene saldo equilibrado. El venezolano dirigió cuatro encuentros del Xeneize, con dos triunfos, un empate y una derrota. Entre esos antecedentes aparece una victoria 2-0 frente a Santos por la Libertadores 2021, una caída ante Deportivo Cali en 2022 y un triunfo 1-0 justamente contra Cruzeiro por la Sudamericana 2024.
En la previa de un partido con clima caliente por la rivalidad reciente entre ambos equipos y por la necesidad de sumar para asegurar la clasificación a octavos de final, la presencia de Valenzuela vuelve a quedar en el centro de la escena. En Boca todavía persiste el recuerdo de aquella noche ante Fortaleza y la expectativa estará puesta no solo en el rendimiento del equipo de Claudio Úbeda, sino también en cada decisión arbitral dentro de una Bombonera que promete presión desde el primer minuto.
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