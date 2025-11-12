Leandro Paredes bancó a Claudio Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Lionel Scaloni

El capitán del Xeneize le dio un fuerte espaldarazo al Sifón cuando se evalúa su continuidad al mando del Xeneize en el próximo año.
Leandro Paredes bancó a Claudio Úbeda como entrenador de Boca y lo comparó con Lionel Scaloni. El capitán del Xeneize le dio un fuerte espaldarazo al Sifón cuando se evalúa su continuidad al mando del Xeneize en el próximo año, algo en lo que también influirá cómo terminará el equipo su participación en el Torneo Clausura.
"Estamos felices porque lo está haciendo muy bien", contó Paredes sobre el labor de Úbeda, quien era asistente técnico de Miguel Ángel Russo y asumió como entrenador principal ante el doloroso fallecimiento de Miguel, ocurrido el 9 de octubre de este año.
Paredes, uno de los grandes referentes del plantel, bancó a fondo a Úbeda y hasta trazó un paralelismo con Lionel Scaloni: "Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".
Después, el mediocampista de 31 años fue más allá y profundizó esa comparación también en el plano futbolístico. "Es algo muy parecido a lo que nos pide Lionel en la Selección, porque nos pide que juguemos, que seamos nosotros y, a la hora de perder la pelota, ponerse el overol y trabajar, recuperar".
Paredes, al igual que otros jugadores, habló con la prensa después del entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza que fue abierto a los medios. "Creo que Boca ha mejorado desde lo individual, lo grupal, el juego y queda mucho más por mejorar", comentó y aseguró que "podríamos haber hecho algún gol más" en el triunfo 2 a 0 en el Superclásico con River.
Con apoyo del plantel, la banca de la dirigencia y la espalda que le dieron los últimos triunfos, Úbeda pasó de un interino a ser el principal candidato para dirigir a Boca en su regreso a la Copa Libertadores en 2026. Aunque en el club optan por la cautela, lo cierto es que puertas adentro se baraja con fuerza la posibilidad de ofrecerle una renovación de contrato.
comentar