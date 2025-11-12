Leandro Paredes bancó a Claudio Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Lionel Scaloni

"Estamos felices porque lo está haciendo muy bien", contó Paredes sobre el labor de Úbeda, quien era asistente técnico de Miguel Ángel Russo y asumió como entrenador principal ante el doloroso fallecimiento de Miguel, ocurrido el 9 de octubre de este año.

Paredes, uno de los grandes referentes del plantel, bancó a fondo a Úbeda y hasta trazó un paralelismo con Lionel Scaloni: "Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".

Leandro Paredes sobre el cuerpo técnico de Boca y el momento del Changuito#TNTDataSports pic.twitter.com/5Ak91Crvfh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2025

Después, el mediocampista de 31 años fue más allá y profundizó esa comparación también en el plano futbolístico. "Es algo muy parecido a lo que nos pide Lionel en la Selección, porque nos pide que juguemos, que seamos nosotros y, a la hora de perder la pelota, ponerse el overol y trabajar, recuperar".

Paredes, al igual que otros jugadores, habló con la prensa después del entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza que fue abierto a los medios. "Creo que Boca ha mejorado desde lo individual, lo grupal, el juego y queda mucho más por mejorar", comentó y aseguró que "podríamos haber hecho algún gol más" en el triunfo 2 a 0 en el Superclásico con River.

Embed Paredes coincidió con Úbeda en que Boca pudo haber goleado a River en el Superclásico pic.twitter.com/0DqBga7FWY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2025

Con apoyo del plantel, la banca de la dirigencia y la espalda que le dieron los últimos triunfos, Úbeda pasó de un interino a ser el principal candidato para dirigir a Boca en su regreso a la Copa Libertadores en 2026. Aunque en el club optan por la cautela, lo cierto es que puertas adentro se baraja con fuerza la posibilidad de ofrecerle una renovación de contrato.