Argentina enfrentará a México por los 16avos de final del Mundial Sub 17: día, horario y TV

México, rival de Argentina, logró meterse como el octavo mejor de los terceros. La Tricolor perdió con Corea del Sur (2 a 1), venció a Costa de Marfil (1 a 0) y terminó su participación en el grupo con una caída con Suiza (3 a 1). Claramente, Argentina es el candidato del duelo, que cuenta con mucha historia en la categoría Mayor.

En caso de avanzar a octavos de final, Argentina enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte, un hipotético contrincante de cuartos de final se daría tras los cruces entre los ganadores de Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17:

Viernes 14 de noviembre

9:30 - Zambia vs. Malí

9:30 - Portugal vs. Bélgica

10:00 - Suiza vs. Egipto

10:30 - Francia vs. Colombia

11:45 - Argentina vs. México

12:15 - Irlanda vs. Canadá

12:45 - Estados Unidos vs. Marruecos

12:45 - Brasil vs. Paraguay

Sábado 15 de noviembre

9:30 - Senegal vs. Uganda

9:30 - Corea del Sur vs. Inglaterra

10:00 - Italia vs. República Checa

10:30 - Japón vs. Sudáfrica

11:45 - Alemania vs. Burkina Faso

12:15 - Venezuela vs. Corea del Norte

12:45 - Austria vs. Túnez

12:45 - Croacia vs. Uzbekistán