Argentina enfrentará a México por los 16avos de final del Mundial Sub 17: día, horario y TV

El equipo comandado por Diego Placente chocará este viernes, desde las 11.45, contra la Tricolor en busca del pasaje a octavos de final de la cita mundialista de la categoría.
Tras ganar el Grupo D con puntaje perfecto con triunfos ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0), Argentina enfrentará este viernes, desde las 11.45, a México por los 16avos de final del Mundial Sub 17. La transmisión del partido estará a cargo de la TV Pública y DSports.
México, rival de Argentina, logró meterse como el octavo mejor de los terceros. La Tricolor perdió con Corea del Sur (2 a 1), venció a Costa de Marfil (1 a 0) y terminó su participación en el grupo con una caída con Suiza (3 a 1). Claramente, Argentina es el candidato del duelo, que cuenta con mucha historia en la categoría Mayor.
En caso de avanzar a octavos de final, Argentina enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte, un hipotético contrincante de cuartos de final se daría tras los cruces entre los ganadores de Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.
En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.
A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.
Viernes 14 de noviembre
9:30 - Zambia vs. Malí
9:30 - Portugal vs. Bélgica
10:00 - Suiza vs. Egipto
10:30 - Francia vs. Colombia
11:45 - Argentina vs. México
12:15 - Irlanda vs. Canadá
12:45 - Estados Unidos vs. Marruecos
12:45 - Brasil vs. Paraguay
Sábado 15 de noviembre
9:30 - Senegal vs. Uganda
9:30 - Corea del Sur vs. Inglaterra
10:00 - Italia vs. República Checa
10:30 - Japón vs. Sudáfrica
11:45 - Alemania vs. Burkina Faso
12:15 - Venezuela vs. Corea del Norte
12:45 - Austria vs. Túnez
12:45 - Croacia vs. Uzbekistán
