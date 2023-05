Falleció la atleta Tori Bowie por causas desconocidas

Bowie supo ser subcampeona olímpica de los 100 metros en Río de Janeiro 2016 y doble campeona del mundo en Londres 2017. "Hemos perdido un cliente, una amiga querida, una hija y una hermana. Tori era una campeona y un rayo de sol", escribieron desde Icon Sport Management en redes sociales, su agencia de representación, sin aportar precisiones sobre las causas de su muerte.

"Bowie fue un talento atlético poco común. Triple medallista olímpica en Río en 2016, alcanzó la cima de nuestro deporte cuando ganó dos medallas de oro, en los 100 metros y en el relevo 4x100 metros, en los campeonatos del mundo de Londres un año después. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a la comunidad de atletismo de Estados Unidos en este difícil momento", publicó la World Athletics, ente que rige al atletismo a nivel mundial.

Mientras que la Asociación Estadounidense de Atletismo también dejó su mensaje: "Su impacto en el deporte es inconmensurable y la extrañaremos mucho". Además de su éxito en la pista, Bowie fue modelo. Posó para el Body Issue anual de ESPN The Magazine y apareció en una campaña de Valentino.

tori bowie.webp Tori Bowie, triple medallista olímpica en Río 2016 y campeona del mundo en Londres 2017.

De acuerdo a la cadena estadounidense NBC, agentes del sheriff de Florida acudieron este martes a "comprobar el bienestar de una mujer de unos 30 años que no había sido vista ni se sabía nada de ella desde hacía varios días" y encontraron el cuerpo de la atleta. "No había signos de juego sucio", informó el portavoz del sheriff. En tanto, desde el departamento forense del condado de Orange informaron que aún no se determinaron "la causa y la forma de la muerte".

Hace unos días, su hermana Tamarra había escrito un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, que para algunos confirmó las versiones de las fuentes que aseguraron que Bowie sufría una fuerte depresión. "Las personas que fingen ser felices tienen algunas de las almas más tristes y las personas que no intentan convencer al mundo de que son felices tienen las almas más genuinas, porque se conforman con serlo para ellas y para nadie más", reflexionó.

Bowie no competía desde el 4 de junio de 2022, cuando fue quinta en los 200 en una reunión disputada en Florida con una discreta marca (23.60 metros). Un año antes, ni siquiera había participado en los trials para los Juegos Olímpicos de Tokio. Su última gran competición fue el Mundial de Doha, en el que logró un cuarto puesto en longitud con un mejor salto de 6,81 metros. En los 100, prueba en la que defendía el título logrado dos años atrás en la capital británica, no pasó de unas semifinales que no llegó ni a disputar.

Los mensajes de despedida de reconocidas atletas

La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, vigente campeona del mundo de los 100 metros, tuiteó al conocer la noticia: "Mi corazón está roto por la familia de Tori Bowie. Una gran competidora y una fuente de luz. Tu energía y tu sonrisa siempre estarán conmigo. Descansa en paz".

"No puedo creer esto. Acababa de escuchar que iba a estar con su hermana en casa y ahora esto. Me rompe el corazón y mantendré a la familia en mis oraciones", escribió en Twitter su compatriota Noah Lyles, estrella del 200 metros.

En tanto, la ex atleta Brittney Reese, también oriunda de Mississippi y ganadora de un oro olímpico y cuatro títulos mundiales en salto de longitud, afirmó en esa misma red social: "Estoy tan desconsolada por esto... Hiciste que muchos de nosotros estemos orgullosos, gracias por representar a nuestro estado de Mississippi como lo hiciste... RIP".