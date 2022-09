Federer jugará su último partido haciendo equipo con Nadal

El tenista de 41 años, ganador de 103 títulos, pisará por última vez un terreno de juego este 23 de septiembre en la superficie negra del O2 Arena de Londres alrededor de las 16.00 de Argentina en lo que será el cuarto partido de la primera jornada entre Europa vs Resto del Mundo y que será televisado por ESPN 2.

Junto a él estará Nadal para enfrentar a Jack Sock y Frances Tiafoe. No es la primera vez que juegan en el mismo equipo, ya en 2017 hicieron dupla durante un partido de exhibición por el mismo torneo.

El horario exacto en el que Roger saltará a la cancha dependerá del encuentro que se disputará en la previa. El segundo turno se iniciará con un single a las 19 de Londres, por lo que se presume que una hora más tarde debería iniciarse el dobles ya que el formato de la Laver Cup marca que hay encuentros más cortos.

Rafa y Federer.jpg Roger Federer y Rafael Nadal, jugarán juntos en el torneo Laver Cup de Londres.

Las reglas del último torneo de Federer

Cada enfrentamiento se jugará a tres sets con un super tie break si empatan en los dos primeros. Se llevarán a cabo nueve duelos individuales y tres dobles entre el 23 y 26 de septiembre. En la primera jornada cada victoria sumará un punto, mientras que en la segunda dos y en la tercera tres. El primer equipo que alcance 13 de las 24 unidades en juego será el ganador. Si ambos llegan a 12 se jugará un duelo final.

“No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo”, señaló ex número uno del mundo durante la conferencia de prensa oficial. En la primera jornada del viernes habrá cuatro enfrentamientos entre el Team Europe y el Team World: tres singles y el dobles que tendrá a Federer como protagonista.

El resto de los cruces, que serán singles, estarán conformados por Casper Ruud vs Jack Sock, Stefanos Tsitsipas vs Diego Schwartzmann y Andy Murray vs Alex de Minaur. A las 9AM (hora Argentina) se disputará el primer juego entre el noruego y el norteamericano, para luego darle paso inmediatamente al argentino contra el griego.

“Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera”, agregó Roger, quien volverá a compartir cancha con el español Rafael Nadal. “Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad”, aseguró Federer antes de que se publicaran los emparejamientos en el sitio oficial de la competencia.

16638548421665.jpg Federer y Nadal se preparan para jugar el torneo.

Este viernes 23 marcará el regreso del suizo tras un largo período de recuperación después de someterse a una operación en su rodilla, y sobre ello también se pronunció en la conferencia de prensa: “esperamos estar lo suficientemente bien como para jugar el dobles. Me sorprendió bastante ver cómo estoy jugando en los entrenamientos que realicé aquí, pero ya estaba claro que sólo jugaría el dobles”.

Al ser consultado por Carlos Alcaraz de 19 años, el nuevo número uno del mundo, respondió que “es una pena que no pueda jugar nunca contra él. He visto lo que ha hecho en el US Open, ha sido fantástico. Siempre he dicho que va a haber nuevas superestrellas en este deporte. El futuro del tenis es brillante. Hay gente que dice que no iba a ser lo mismo cuando Pete y Andre se retiraran, pero siempre va a haber gente que gane Grand Slams”.

Conformación de los equipos, horarios y TV

Europa

Capitán: Björn Borg. Equipo: Roger Federer (Suiza), Rafael Nadal (España), Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Noruega) y Andy Murray (Gran Bretaña). Suplente, Mateo Berrettini (Italia).

Resto del Mundo

Capitán: John McEnroe. Equipo: Feliz Auger-Aliassime (Canadá), Taylor Fritz (Estados Unidos), Frances Tiafoe (Estados Unidos), Jack Sock (Estados Unidos), Alex De Minaur (Australia) y Diego Schwartzman (Argentina). Suplente, Tommy Paul (Estados Unidos).

16638548408509.jpg Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, entrenaron para en conjunto para el torneo.

Desde que comenzó el prestigioso torneo en 2017 (con excepción del 2020 por la pandemia), el título siempre fue para los representantes de Europa. En 2017 fue 15-9, en 2018 13-8, en 2019 13-11 y en 2021 14-1.

Hora

Los horarios del torneo: 09:00 ARG-URU / 08:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 07:00 COL-PER-ECU-MEX)

Casper Ruud vs. Jack Sock

Al término: Stefanos Tsitsipas vs. Diego Schwartzman

La segunda parte de la jornada: 15:00 ARG-URU / 11:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 10:00 COL-PER-ECU-MEX)

Andy Murray vs. Alex de Miñaur

Al término Roger Federer-Rafa Nadal vs. Jack Sock-Frances Tiafoe (inicio previsto sobre las 20:00 GMT, 17:00 ARG-URU / 16:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 15:00 COL-PER-ECU-MEX)

TV: ESPN 2 / Star +