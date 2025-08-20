Julio Lopardo confirmó su renuncia como vice de San Lorenzo y le pegó a Moretti

Además, el dirigente, que seguirá como vocal, se refirió a la vuelta del presidente hasta ahora licenciado: “Hace un par de horas sabemos que mandó el mail levantando su licencia”. “Ahora voy a reunirme con el bloque a ver cuál es la decisión que tomamos y si vamos a la reunión de CD que se convocaría para el lunes”, adelantó en diálogo con La Red.

“San Lorenzo es un club normal, lo que pasa es que está Moretti. Yo he visto aparatos en mi vida, pero lo de Moretti es inédito. Es lo que hay”, apuntó contra el armador de Boedo en Acción y agregó: “Ojalá que lo que pase sea lo mejor”. Luego, fue contundente sobre la posibilidad de que Moretti se presente el sábado en el Nuevo Gasómetro en el duelo con Instituto por la sexta fecha del Torneo Clausura.

“No creo que vaya. No puedo hablar ni pensar por él. Si hubiese estado en la cabeza de Moretti, no hubiera pasado todo lo que pasó. Es una película de terror. Nunca vi una situación igual, lo que pido es que se termine de la mejor manera. Ya está, ahora vamos a ver qué resuelve la mayoría”, comentó el dirigente.

Por último, dejó declaraciones sobre las expresiones del público azulgrana, que ya son costumbre en el Pedro Bidegain: “Ya sabemos cómo actúa la gente de San Lorenzo. Ya lo ha demostrado y yo lo vengo escuchando hace cuatro meses: cada partido viene el grito contra Moretti y contra la Comisión Directiva, que es un poco el rebote. La gente está muy enojada, tiene poca paciencia y no da respaldo a ningún dirigente. No es fácil encarar esta situación y menos cuando venís con una herencia de este tipo”.