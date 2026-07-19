Ferrán Torres: "El gol fue de 47 millones de personas, no mío"

Liberación

El atacante también reconoció que el tanto significó un desahogo personal después de las críticas que recibió durante el certamen. "Ha sido una liberación muy grande. Fui una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece", afirmó.