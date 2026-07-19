Ferrán Torres: "El gol fue de 47 millones de personas, no mío"

Tras la consagración, el delantero del Barcelona aseguró que el tanto pertenece a “47 millones de personas”, recordó las críticas que recibió durante el torneo y afirmó que el equipo nunca dejó de confiar en su propuesta futbolística.
Ferrán Torres, autor del gol con el que España derrotó 1 a 0 a Argentina en la final del Mundial 2026, aseguró que la conquista de la Copa del Mundo es el premio al esfuerzo de todo un país y minimizó su protagonismo en la jugada decisiva.
"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", expresó el delantero apenas finalizado el encuentro.
El atacante también reconoció que el tanto significó un desahogo personal después de las críticas que recibió durante el certamen. "Ha sido una liberación muy grande. Fui una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece", afirmó.
Además, destacó la dificultad que representó enfrentar a la Selección argentina y a Lionel Messi. "Todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario. Siempre hay nervios, pero dependimos de nosotros, de hacer nuestro fútbol, y lo demostramos una vez más", concluyó el héroe de la noche en Nueva Jersey.
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