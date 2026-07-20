Arranca el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River y cómo está el mercado de pases

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Mercado de pases: el Clausura empieza con una fecha clave para los clubes

El cierre del libro de pases también será protagonista en la previa del torneo. Este martes 21 de julio, a las 18, finalizará oficialmente el período habilitado para inscribir incorporaciones con vistas al Torneo Clausura 2026.

Desde ese momento, en principio, ya no podrán registrarse nuevos refuerzos. Sin embargo, el reglamento contempla una excepción para las instituciones que concreten transferencias internacionales una vez cerrado el mercado. Cada venta o préstamo de un futbolista al exterior posterior al cierre oficial otorgará un cupo extra para incorporar un reemplazante. Esa posibilidad permanecerá vigente hasta el 2 de septiembre a las 18, con una habilitación por cada operación concretada.

La medida podría beneficiar a varios clubes que aún negocian salidas al extranjero. Entre ellos aparecen equipos como River, Boca y otras instituciones del fútbol argentino, que mantendrían la posibilidad de sumar futbolistas durante las próximas semanas si se concretan esas transferencias.

Nicolás Otamendi junto al presidente de River, Stéfano Di Carlo.

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