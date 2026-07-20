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Arranca el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River y cómo está el mercado de pases

La pelota vuelve a rodar desde este jueves con el comienzo del nuevo campeonato local. Habrá 15 partidos en cuatro días y ya están definidos los estrenos de los principales candidatos.

Tras la finalización del Mundial 2026 que consagró a España campeón, la espera llegó a su fin y el fútbol argentino volverá a tener acción oficial con el inicio del Torneo Clausura 2026. La primera jornada se desarrollará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, con un total de 15 encuentros que abrirán un nuevo capítulo de la Liga Profesional.

ADEMÁS: Selección: finalmente no habría feriado nacional

El cronograma arrancará el jueves con tres partidos, mientras que los dos gigantes del país tendrán sus presentaciones durante el fin de semana. River Plate será local frente a Barracas Central el sábado, en tanto que Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra el domingo.

La fecha inaugural concentrará buena parte de la atención por el debut de los equipos que intentarán instalarse desde el arranque en la pelea por el campeonato. La programación se repartirá a lo largo de cuatro jornadas consecutivas.

Cronograma de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Jueves 23 de julio

  • 19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
  • 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

  • 16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
  • 19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
  • 21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
  • 19.15 River – Barracas Central (Zona B)
  • 21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

  • 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
  • 19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Mercado de pases: el Clausura empieza con una fecha clave para los clubes

El cierre del libro de pases también será protagonista en la previa del torneo. Este martes 21 de julio, a las 18, finalizará oficialmente el período habilitado para inscribir incorporaciones con vistas al Torneo Clausura 2026.

Desde ese momento, en principio, ya no podrán registrarse nuevos refuerzos. Sin embargo, el reglamento contempla una excepción para las instituciones que concreten transferencias internacionales una vez cerrado el mercado. Cada venta o préstamo de un futbolista al exterior posterior al cierre oficial otorgará un cupo extra para incorporar un reemplazante. Esa posibilidad permanecerá vigente hasta el 2 de septiembre a las 18, con una habilitación por cada operación concretada.

La medida podría beneficiar a varios clubes que aún negocian salidas al extranjero. Entre ellos aparecen equipos como River, Boca y otras instituciones del fútbol argentino, que mantendrían la posibilidad de sumar futbolistas durante las próximas semanas si se concretan esas transferencias.

Nicolás Otamendi junto al presidente de River, Stéfano Di Carlo.

Nicolás Otamendi junto al presidente de River, Stéfano Di Carlo.

Lo último del mercado de pases en Argentina

  • Boca hizo oficial las llegadas de Villa y Montero: cuándo se suman al plantel.
  • Franco Cervi vuelve a jugar en Rosario Central.
  • Mauro Pittón dejó Union y se transformó en nuevo jugador de Tenerife.
  • Lautaro Díaz se hizo la revisión en Racing y firmará por una temporada.
  • Allan Wik es nuevo jugador de Lanús hasta 2030. Llega desde Recoleta FC de Paraguay.
  • Jonathan Herrera acordó de palabra su arribo a Sarmiento. Llegará a préstamo desde Deportivo Riestra.
  • Ibrahim Hesar es nuevo jugador de Estudiantes (RC).
  • Kevin "Facha" Gutiérrez es refuerzo de Argentinos Juniors.
  • San Lorenzo cerró a su primer refuerzo: Juan Pablo Álvarez es nuevo jugador del Ciclón

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