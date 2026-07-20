Arranca el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River y cómo está el mercado de pases

La pelota vuelve a rodar desde este jueves con el comienzo del nuevo campeonato local. Habrá 15 partidos en cuatro días y ya están definidos los estrenos de los principales candidatos.
Tras la finalización del Mundial 2026 que consagró a España campeón, la espera llegó a su fin y el fútbol argentino volverá a tener acción oficial con el inicio del Torneo Clausura 2026. La primera jornada se desarrollará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, con un total de 15 encuentros que abrirán un nuevo capítulo de la Liga Profesional.
El cronograma arrancará el jueves con tres partidos, mientras que los dos gigantes del país tendrán sus presentaciones durante el fin de semana. River Plate será local frente a Barracas Central el sábado, en tanto que Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra el domingo.
La fecha inaugural concentrará buena parte de la atención por el debut de los equipos que intentarán instalarse desde el arranque en la pelea por el campeonato. La programación se repartirá a lo largo de cuatro jornadas consecutivas.
Fecha 1
Jueves 23 de julio
Viernes 24 de julio
Sábado 25 de julio
Domingo 26 de julio
El cierre del libro de pases también será protagonista en la previa del torneo. Este martes 21 de julio, a las 18, finalizará oficialmente el período habilitado para inscribir incorporaciones con vistas al Torneo Clausura 2026.
Desde ese momento, en principio, ya no podrán registrarse nuevos refuerzos. Sin embargo, el reglamento contempla una excepción para las instituciones que concreten transferencias internacionales una vez cerrado el mercado. Cada venta o préstamo de un futbolista al exterior posterior al cierre oficial otorgará un cupo extra para incorporar un reemplazante. Esa posibilidad permanecerá vigente hasta el 2 de septiembre a las 18, con una habilitación por cada operación concretada.
La medida podría beneficiar a varios clubes que aún negocian salidas al extranjero. Entre ellos aparecen equipos como River, Boca y otras instituciones del fútbol argentino, que mantendrían la posibilidad de sumar futbolistas durante las próximas semanas si se concretan esas transferencias.
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