Selección Argentina: el calendario tras el Mundial 2026, con Eliminatorias, Copa América y la incógnita de la Finalíssima

Después de la definición mundialista, el equipo nacional ya tiene un panorama del próximo ciclo, que incluirá amistosos, un clasificatorio con formato especial y varios interrogantes de cara a 2030.
La Selección Argentina ya comenzó a proyectar el nuevo ciclo tras finalizar como subcampeona del Mundial frente a España. Mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Scaloni, quien definirá su continuidad cuando finalice su contrato en diciembre, el seleccionado conoce buena parte del calendario que tendrá por delante en los próximos años.
Los primeros compromisos serán amistosos durante las fechas FIFA. El nuevo ciclo mundialista se extenderá desde el 19 de julio de 2026 hasta junio de 2030. La primera ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que la AFA organizará dos encuentros de preparación. Luego, entre el 9 y el 17 de noviembre, volverá a disputar amistosos, ya que no habrá competencia oficial.
Las próximas Eliminatorias Sudamericanas tendrán una particularidad inédita. Al ser uno de los países organizadores del Mundial 2030 por el centenario del torneo, junto con Uruguay y Paraguay, el combinado nacional ya tiene asegurada su clasificación. Aun así, participará igualmente del certamen clasificatorio al igual que las otras dos selecciones.
El punto particular pasa por el modelo de competición. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), explicó el motivo: "Se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League". Y agregó: "En base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 ó 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos, que van a ser en Europa".
Aunque la Conmebol todavía no oficializó el cronograma, las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 comenzarían en marzo de 2027. Si no hay modificaciones, se mantendrá el sistema de todos contra todos, pese a que tres selecciones ya tendrán asegurado un lugar en la Copa del Mundo.
Otro tema pendiente es la Finalíssima frente a España. El duelo entre los campeones de América y Europa estaba previsto para disputarse el 19 de marzo en el estadio Lusail de Doha, escenario de la consagración mundialista de 2022, pero fue suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente, que impedía garantizar las condiciones de seguridad.
Por ahora, el futuro del certamen sigue abierto. Como las federaciones involucradas no lograron acordar una nueva sede ni una fecha alternativa, el encuentro quedó postergado. Resta saber si podrá organizarse antes de la Copa América y la Eurocopa de 2028, cuando volverán a definirse los campeones continentales.
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