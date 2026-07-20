Selección Argentina: el calendario tras el Mundial 2026, con Eliminatorias, Copa América y la incógnita de la Finalíssima

Aunque la Conmebol todavía no oficializó el cronograma, las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 comenzarían en marzo de 2027. Si no hay modificaciones, se mantendrá el sistema de todos contra todos, pese a que tres selecciones ya tendrán asegurado un lugar en la Copa del Mundo.

Otro tema pendiente es la Finalíssima frente a España. El duelo entre los campeones de América y Europa estaba previsto para disputarse el 19 de marzo en el estadio Lusail de Doha, escenario de la consagración mundialista de 2022, pero fue suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente, que impedía garantizar las condiciones de seguridad.

Por ahora, el futuro del certamen sigue abierto. Como las federaciones involucradas no lograron acordar una nueva sede ni una fecha alternativa, el encuentro quedó postergado. Resta saber si podrá organizarse antes de la Copa América y la Eurocopa de 2028, cuando volverán a definirse los campeones continentales.