Boca, en alerta por Leandro Paredes: revelan que jugó el Mundial 2026 con una fisura en una costilla

Rodolfo Arruabarrena será quien mantenga una charla con el capitán xeneize antes de tomar una decisión. La idea del cuerpo técnico es contar con él lo antes posible, aunque todo dependerá de la evolución de la fisura y del tremendo desgaste físico acumulado durante el torneo, un punto que atormentó a la Selección en el partido definitorio.

Paredes, en charla con Scaloni en medio del Argentina vs. Suiza.

El inconveniente en la costilla no fue el único contratiempo que atravesó durante la competencia. El mediocampista llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, motivo por el que comenzó como suplente en el debut frente a Argelia antes de recuperar su mejor condición.

Su participación terminó siendo muy exigente desde lo físico. Completó 696 minutos repartidos en siete partidos, una carga que lo ubicó entre los jugadores con mayor cantidad de tiempo en cancha dentro del plantel argentino.