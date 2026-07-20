Boca, en alerta por Leandro Paredes: revelan que jugó el Mundial 2026 con una fisura en una costilla

El mediocampista llegará al país tras la final con España y será evaluado antes de definir la fecha de su regreso a las prácticas.
El regreso de Leandro Paredes a Boca estará marcado por una situación que genera incertidumbre puertas adentro del club. Luego del subcampeonato con la Selección Argentina en el Mundial 2026 por la derrota 1-0 a manos de España, trascendió que el volante central afrontó la parte decisiva del certamen con una pequeña fisura en una costilla, una molestia que incluso le provocó dificultades para respirar durante algunos encuentros.
La lesión se mantuvo en estricta reserva durante toda la competencia. Desde la concentración de la Albiceleste optaron por no difundir el problema físico para evitar que los rivales detectaran ese punto vulnerable e intentaran sacar provecho en los partidos decisivos.
A pesar del dolor, el volante siguió siendo una alternativa importante para Lionel Scaloni. En la final frente a España ingresó en el complemento para aportar equilibrio, recuperación y manejo de la pelota, aunque el seleccionado nacional terminó cayendo por 1-0 en el tiempo suplementario.
Con la Copa del Mundo ya concluida, el futbolista emprenderá el regreso al país y Boca comenzará a planificar su recuperación. Está previsto que arribe este lunes por la tarde, al igual que otros integrantes del plantel albiceleste, y, tras un breve descanso junto a su familia, será evaluado para definir cuándo podrá reincorporarse al plantel.
Rodolfo Arruabarrena será quien mantenga una charla con el capitán xeneize antes de tomar una decisión. La idea del cuerpo técnico es contar con él lo antes posible, aunque todo dependerá de la evolución de la fisura y del tremendo desgaste físico acumulado durante el torneo, un punto que atormentó a la Selección en el partido definitorio.
El inconveniente en la costilla no fue el único contratiempo que atravesó durante la competencia. El mediocampista llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, motivo por el que comenzó como suplente en el debut frente a Argelia antes de recuperar su mejor condición.
Su participación terminó siendo muy exigente desde lo físico. Completó 696 minutos repartidos en siete partidos, una carga que lo ubicó entre los jugadores con mayor cantidad de tiempo en cancha dentro del plantel argentino.
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