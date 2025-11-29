Flamengo tetracampeón de América

Un cabezazo de Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo definió una final áspera, friccionada y de alto voltaje emocional entre dos gigantes brasileños. Con el nuevo título, el Mengão suma su cuarta corona continental y se convierte en el club brasileño más laureado en la historia del torneo, superando a Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo, todos con tres conquistas.

La final comenzó con el ritmo intenso que se espera en una definición. Flamengo y Palmeiras salieron a disputarse cada pelota como si fuera la última, alternando momentos de presión alta, pierna fuerte y algunos destellos técnicos. Raphael Veiga recibió la primera amarilla del partido a los 12 minutos, una muestra temprana del clima que se viviría durante todo el encuentro.

Embed - LLEGÓ LA CUARTA: FLAMENGO CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES EN LIMA | Palmeiras 0-1 Flamengo | RESUMEN

Dominio de Flamengo

Con el correr del reloj, Flamengo empezó a dominar el terreno rival. A los 15 minutos, Bruno Henrique tuvo la primera clara con un remate que se fue por encima del travesaño, y enseguida Samuel Lino probó con un disparo cruzado que volvió a pasar cerca. Palmeiras respondió recién a los 20, con un cabezazo de Vitor Roque que cayó sobre el techo del arco defendido por Agustín Rossi.

La intensidad se transformó pronto en fricción. De Arrascaeta fue amonestado, luego Bruno Fuchs pisó al uruguayo y Erick Pulgar reaccionó con una fuerte entrada que también le valió tarjeta. El partido se volvió un ida y vuelta de faltas y discusiones, mientras el juego fluido que ambos propusieron en los primeros minutos se diluía. Jorginho y Veiga sumaron nuevas amarillas y el primer tiempo terminó sin goles, con más tensión que fútbol.

En el complemento, Flamengo volvió a imponer condiciones. Más decidido y mejor parado, empujó el partido hacia el área paulista. Palmeiras, en cambio, tardó en asentarse y optó por aguantar el ritmo y sostener el empate parcial.

El quiebre llegó a los 67 minutos. De Arrascaeta ejecutó un córner perfecto desde la derecha y Danilo ganó en lo más alto para conectar un cabezazo potente que dejó sin reacción a Carlos Miguel. El 1-0 premió la búsqueda del Mengão y marcó el rumbo definitivo de la final.

Se adelantó Palmeiras

Palmeiras, obligado por el resultado, adelantó líneas y comenzó a empujar con más voluntad que claridad. Vitor Roque volvió a tener la más clara en el cierre: un rebote dentro del área chica lo dejó mano a mano con el arco, pero su definición terminó en las tribunas limeñas. Rossi, sin grandes atajadas, sostuvo la estructura defensiva que terminó siendo clave para el título.

Flamengo también contó con oportunidades para ampliar la ventaja, aunque prefirió resguardarse en la solidez de su mediocampo y en el oficio de sus defensores para cerrar el partido. El pitazo final desató la fiesta roja y negra en Lima, como ya había ocurrido en 2019.

Con este triunfo, el equipo de Filipe Luís redondea una temporada histórica y todavía puede ir por más: lidera el Brasileirao con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, y podría coronarse campeón del fútbol brasileño el miércoles si vence a Ceará en el Maracaná.

El Mengão volvió a lo más alto de América. Y esta vez, lo hizo con autoridad, jerarquía y un cabezazo que ya quedó grabado en su historia.