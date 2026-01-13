Independiente se medirá ante Everton de Chile en su segundo amistoso de pretemporada en Uruguay

El entrenador buscará probar diferentes jugadores y esquemas de cara al debut en el Torneo Apertura, previsto para el viernes 23 de enero frente a Estudiantes. Uno de los focos será el posible debut de Ignacio Malcorra, quien no jugó en el primer amistoso. Además, el DT podrá buscar darle minutos a los jugadores que no pudieron sumar en el pasado enfrentamiento, entre ellos podrían estar Rodrigo Rey, el capitán que no sumo minutos ante Alianza Lima. Finalizará su participación en la Serie Río de la Plata ante Montevideo Wonderers este viernes, también a las 21 horas.

Por su parte, Everton llega tras una temporada complicada en 2025, con el objetivo de mantener la categoría y, si logra un buen inicio, aspirar a clasificar a la Sudamericana.

¿Posible nuevo Refuerzo?

Ante la salida de Federico Vera a préstamo a Huracán, el Rojo necesita reforzar el lateral derecho, pese a contar con Federico Godoy y el juvenil Leandro Barros Ayala, que tuvo un buen debut el sábado. Durante este arranque de año, sonaron varios nombres, como el chileno Isla, pero el apuntado por Gustavo Quinteros es Renzo Saravia.

Renzo Saravia El lateral derecho de 32 años tuvo un muy buen paso por Racing Club.

El defensor de 32 años, recientemente desvinculado del Atlético Mineiro de Brasil, ya tuvo un primer contacto con el club y podría llegar en condición de libre, lo que permitiría al Rojo ahorrar dinero en la delicada situación económica que atraviesa. El lateral derecho cuenta con experiencia en la selección y un paso destacado por el otro equipo de Avellaneda, Racing Club. Saravia aportaría jerarquía y recorrido, aunque deberá definir su futuro frente al interés de otros clubes nacionales e internacionales, como Belgrano de Córdoba, club del que es hincha, y el Göztepe de Turquía, que intentará seducirlo con un contrato en dólares difícil de igualar en el fútbol argentino.

En medio de las negociaciones, el encuentro de hoy, a disputarse en el Estadio Parque Viera de Montevideo a las 21 horas de argentina, se podrá ver en vivo por ESPN Premium y vía streaming en Disney+ Premium.