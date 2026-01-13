Deportes |

Rally Dakar 2026: cómo le fue a Luciano Benavides al finalizar la etapa 9 en Arabia Saudita

Finalizó una nueva etapa, la novena, del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Entérate cómo les fue a los argentinos.

En una nueva etapa, la novena, los argentinos volvieron a tener un gran desempeño en Arabia Saudita.

En la categoría de motos, Luciano Benavides terminó en la novena posición de la etapa, con un tiempo de 03:57:32, quedando a casi 12 minutos de la primera posición, que fue para Tosha Schareina con un registro de 03:45:42. En la clasificación general, Andújar se mantiene en el podio, ubicándose en la tercera posición con un tiempo acumulado de 37:16:22, apenas 7 minutos detrás del líder australiano Daniel Sanders.

Clasificación general Motos
Por el lado de los coches, la categoría Challenger contó con una importante presencia argentina. Kevin Benavides y Lichi Sisterna se ubicaron en la segunda posición de la etapa, seguidos por Davide Zille y Sebastián Cesana, quienes ocuparon la tercera posición. La cuarta posición fue para Augusto Sanz junto a la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que Bruno Jacomy junto al chileno Lucas del Río finalizaron en la novena posición. A pesar de este traspié, la dupla chileno-argentina se mantiene en la tercera posición de la general.

Clasificación general Autos Challenger
En la categoría SSV, el auto de Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi terminó en la décima posición de la etapa, mientras que en la tabla general se ubican en la séptima posición, justo detrás de Manu Andújar y Andrés Frini, quienes ocupan la sexta posición.

Clasificación general SSV
ADEMÁS: Jack Doohan deja Alpine tras ser reemplazado por Franco Colapinto

