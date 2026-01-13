Rally Dakar 2026: cómo le fue a Luciano Benavides al finalizar la etapa 9 en Arabia Saudita

En la categoría de motos, Luciano Benavides terminó en la novena posición de la etapa, con un tiempo de 03:57:32, quedando a casi 12 minutos de la primera posición, que fue para Tosha Schareina con un registro de 03:45:42. En la clasificación general, Andújar se mantiene en el podio, ubicándose en la tercera posición con un tiempo acumulado de 37:16:22, apenas 7 minutos detrás del líder australiano Daniel Sanders.

Clasificación general Motos Clasificación general en la categoría Motos Rally GP hasta la etapa 9, con Benavides dentro del podio.

Por el lado de los coches, la categoría Challenger contó con una importante presencia argentina. Kevin Benavides y Lichi Sisterna se ubicaron en la segunda posición de la etapa, seguidos por Davide Zille y Sebastián Cesana, quienes ocuparon la tercera posición. La cuarta posición fue para Augusto Sanz junto a la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que Bruno Jacomy junto al chileno Lucas del Río finalizaron en la novena posición. A pesar de este traspié, la dupla chileno-argentina se mantiene en la tercera posición de la general.

Clasificación general Autos Challenger Con gran presencia de argentinos, Bruno Jacomy ocupa la tercera posición en la general de la Challenger de Autos.

En la categoría SSV, el auto de Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi terminó en la décima posición de la etapa, mientras que en la tabla general se ubican en la séptima posición, justo detrás de Manu Andújar y Andrés Frini, quienes ocupan la sexta posición.