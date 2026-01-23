Fórmula 1 2026: Alpine presentó el A526 de Franco Colapinto

Embed Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

El A526 mantiene la identidad de Alpine, pero introduce cambios estéticos notables. Destaca el halo rosa intenso y un azul eléctrico más oscuro que sustituye el celeste de la temporada pasada. La ausencia del patrocinio de Mercado Libre también marcó la diferencia, mientras que BWT vuelve a dejar su sello con detalles en rosa distribuidos en distintos sectores del auto.

El monoplaza presentado aún no revela su paquete aerodinámico definitivo, estrategia habitual en la Fórmula 1 moderna, y será probado en ensayos cerrados en Barcelona entre el 26 y 30 de enero, donde Colapinto tendrá su primer contacto real con el auto.

Para Colapinto, la temporada 2026 marcará un punto de inflexión en su carrera, ya que será su primer año completo como piloto titular. “Estoy muy emocionado. Por primera vez tuve una pretemporada completa, desde las pruebas hasta la primera carrera. Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora, hay nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete”, afirmó el piloto argentino de 22 años. Su enfoque será aprendizaje y crecimiento en las primeras competencias, con el objetivo de construir un equipo competitivo a largo plazo.

Desde Alpine, Flavio Briatore destacó que el nuevo reglamento técnico representa “una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos”, mientras que Gasly y el director técnico David Sánchez coincidieron en que el A526 inaugura un territorio desconocido, con aerodinámica activa, mayor potencia eléctrica y un auto más corto y estrecho.

El A526, que combina estética y tecnología de vanguardia, será sin dudas uno de los autos más observados de la temporada, especialmente por el debut titular de Colapinto y la continuidad de Gasly en la escudería. Toda la temporada 2026 de Fórmula 1 podrá seguirse por Disney+, donde los fanáticos podrán ver el desempeño del equipo francés en su búsqueda de consolidar su proyecto deportivo.