Francisco Cerúndolo jugó un partido perfecto y está en octavos de Australia

La victoria del número 21 del mundo se ganó por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 tras dos horas y ocho minutos de juego en el Kia Arena, donde los hinchas argentinos hicieron sentir su aliento. “Somos locales otra vez”, escribió Cerúndolo sobre la lente de la cámara de TV apenas terminado el partido.

El argentino fue superior en todos los aspectos del juego: dominó con el saque, conectó más tiros ganadores y cometió menos errores no forzados que su rival, sobre quien amplió su ventaja en el historial.

La de hoy fue la cuarta victoria del porteño en cinco enfrentamientos, primera sobre canchas rápidas al aire libre. Ya le había ganado dos veces sobre polvo de ladrillo (Hamburgo 2022 y Umag 2024) y otra sobre superficie dura indoor (Masters de París 2024).

Cerúndolo jugará los octavos de final frente al vencedor del partido en curso entre el alemán Alexander Zverev tercer preclasificado y el británico Cameron Norrie.

Embed

Será la primera vez que dispute esa instancia en Melbourne, donde previamente quedó eliminados dos veces en tercera fase (2023 y 2025) y otra en segunda (2024).

AP26023309468333

El platense Tomás Martín Etcheverry también intentará quedar entre los 16 mejores de la competencia cuando enfrente a continuación al kazajo Alexander Bublik (10°) en otro encuentro de la tercera ronda. El encuentro se disputará en la Margaret Court Arena.

Derrota del dobles González-Molteni

En el cuadro de dobles masculino también hubo protagonismo albiceleste pero el resultado no fue el esperado. Máximo González y Andrés Molteni perdieron con la dupla checa Patrik Rikl-Petr Nouza por 6-2 y 6-3 en la cancha 8 del complejo australiano.

Esta noche, en el segundo turno del 1573 Arena, Horacio Zeballos, en pareja con el español Marcel Granollers, jugará la segunda ronda ante los franceses Luca Sánchez y Corentin Moutet.