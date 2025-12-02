Fórmula 1: Alpine confirmó la fecha de presentación del auto de Colapinto para 2026

La presentación será el 23 de enero en Barcelona, donde el equipo exhibirá por primera vez el diseño del monoplaza renovado. El evento reunirá a ambos pilotos y a la cúpula directiva, y se podrá ver a las 12.30 hora local, 17.30 de Argentina.

Según confirmó la escudería, el lanzamiento se dará en pleno arranque de la pretemporada, el A526 estará en pista en la prueba privada del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya y luego participará de las jornadas oficiales en Bahréin, entre el 11 y el 20 de febrero.

franco-colapinto-alpine La próxima temporada comenzará el 8 de marzo en Australia.

En el entorno del piloto pilarense creció el optimismo por los avances técnicos que llegarán, no solo al equipo sino a toda la Fórmula 1 en 2026. Mercedes aparece como el motor mejor posicionado para el nuevo reglamento, un dato clave porque será el proveedor de Alpine desde la próxima temporada. Este salto tecnológico llega en un momento ideal para Colapinto, que hoy compite con un A525 muy limitado que demuestra sus falencias en cada Gran Premio.

En 2026, la F1 reducirá el tamaño de los autos y equiparará al 50% la potencia híbrida y la térmica, un cambio que dificulta prever rendimiento. El verdadero panorama recién se conocerá con los test privados y la pretemporada, antes del debut en Melbourne, el 8 de marzo.