Fórmula 1: cronograma del GP de Abu Dabi, horarios y la definición del campeonato

En el GP de Abu Dabi, Norris será campeón si logra quedar en el podio, mientras que Verstappen debe ganar la carrera y esperar que el británico no quede entre los tres primeros. Por su parte, Piastri debe ser P1 o P2 y que ninguno de los otros queden en el podio. Los puntos de cara a la última fecha son:

Lando Norris (McLaren) - 408 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 396 puntos Oscar Piastri (Red Bull) - 392 puntos

Full throttle towards the season finale! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/I6CW81zbWA — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

El cronograma del GP de Abu Dabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Prácticas Libre 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libre 3: 07:30 - 08:30 horas

07:30 - 08:30 horas Clasificación: 11:00 horas

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10:00 horas

La carrera tendrá 58 vueltas, en un circuito de Yas Marina que tuvo su primer Gran Premio en 2009, con Sebastian Vettel de Red Bull como ganador, que un año después se coronaría como campeón del mundo. Tiene una longitud de 5,281 km y el récord de vuelta pertenece a Max Verstappen (1:26.103 en 2021).