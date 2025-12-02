Fórmula 1: cronograma del GP de Abu Dabi, horarios y la definición del campeonato

Este fin de semana se corre la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en el circuito de Yas Marina, que tendrá la definición del título mundial de pilotos, con posibilidades de campeonar para Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
Luego del Gran Premio de Qatar que se disputó el pasado domingo, en la que Max Verstappen (Red Bull) se llevó el triunfo, la Fórmula 1 tendrá su 24ª y última jornada este fin de semana. El Gran Premio de Abu Dabi se correrá en el circuito de Yas Marina y tendrá a Lando Norris (McLaren) peleando el título con el neerlandés y su compañero de equipo, Oscar Piastri. Por supuesto, contaremos con la presencia de nuestro compatriota Franco Colapinto, con el equipo de Alpine.
En el GP de Abu Dabi, Norris será campeón si logra quedar en el podio, mientras que Verstappen debe ganar la carrera y esperar que el británico no quede entre los tres primeros. Por su parte, Piastri debe ser P1 o P2 y que ninguno de los otros queden en el podio. Los puntos de cara a la última fecha son:
Viernes 5 de diciembre
Sábado 6 de diciembre
Domingo 7 de diciembre
La carrera tendrá 58 vueltas, en un circuito de Yas Marina que tuvo su primer Gran Premio en 2009, con Sebastian Vettel de Red Bull como ganador, que un año después se coronaría como campeón del mundo. Tiene una longitud de 5,281 km y el récord de vuelta pertenece a Max Verstappen (1:26.103 en 2021).
comentar