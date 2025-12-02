Fútbol |

¿Cuándo jugarán Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes por las semifinales?

El pasado lunes quedaron establecidos los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025, con dos clásicos, pero sin fechas confirmadas. Conocé las opciones que baraja la AFA.

Con el triunfo de Gimnasia sobre Barracas, y la victoria por penales de Racing contra Tigre en la jornada del lunes, quedaron confirmados los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025: Boca recibirá a la Academia en La Bombonera, mientras que el Lobo y Estudiantes se enfrentarán en El Bosque en lo que será uno de los clásicos más importantes. Si bien las fechas de estos duelos aún no están establecidas, ya hay diferentes opciones sobre la mesa.

ADEMÁS: Racing le ganó por penales a Tigre y enfrentará a Boca en semifinales

En el caso de Boca - Racing, el panorama es más claro, el duelo será en el barrio de La Boca, ya que el Xeneize quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones, por lo que se aseguró la localía en todos los cruces de eliminación a excepción de la final, que será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Liga Profesional tendría como intención disputar este duelo el próximo domingo 7 de diciembre, que tiene como antecedente reciente el empate 1-1 en la fecha 4 del actual torneo.

Por otra parte, si bien desde la organización quieren que el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes también se juegue el domingo, desde A.Pre.Vi.De plantean trasladarlo al día lunes 8, que además es feriado, debido a que durante el fin de semana, la ciudad de La Plata se verá movilizada por los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que tocarán sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.

ADEMÁS: Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico de La Plata en semifinales

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados