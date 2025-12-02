¿Cuándo jugarán Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes por las semifinales?

En el caso de Boca - Racing, el panorama es más claro, el duelo será en el barrio de La Boca, ya que el Xeneize quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones, por lo que se aseguró la localía en todos los cruces de eliminación a excepción de la final, que será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Liga Profesional tendría como intención disputar este duelo el próximo domingo 7 de diciembre, que tiene como antecedente reciente el empate 1-1 en la fecha 4 del actual torneo.

Por otra parte, si bien desde la organización quieren que el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes también se juegue el domingo, desde A.Pre.Vi.De plantean trasladarlo al día lunes 8, que además es feriado, debido a que durante el fin de semana, la ciudad de La Plata se verá movilizada por los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que tocarán sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.