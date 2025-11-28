Deportes |

Fórmula 1: Colapinto terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar

Colapinto terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de F1. Cómo sigue el cronograma en Qatar.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

La actividad en el GP de Qatar continuará con la clasificación para la carrera sprint, que será a las 14:30.

Las posiciones de la práctica libre del GP de Qatar

1- Oscar Piastri (McLaren)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Fernando Alonso (Aston Martin)

4- Carlos Sainz Jr. (Williams)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Alexander Albon (Williams)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Kimi Antonelli (Mercedes)

11- Nico Hulkenberg (Sauber)

12- Lewis Hamilton (Ferrari)

13- George Russell (Mercedes)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Yuki Tsunoda (Red Bull)

17- Pierre Gasly (Alpine)

18- Gabriel Bortoleto (Sauber)

19- Liam Lawson (Racing Bulls)

20- Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del GP de Qatar

  • Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00
  • Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera a 57 vueltas: 13.00

