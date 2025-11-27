¿Estudiantes tendrá que jugar con un equipo suplente ante Central Córdoba?

Según el fallo del Tribunal de Disciplina, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quedo suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”. Además, deberá afrontar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”.

Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes, con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.

Qué pasará con la sanción a los jugadores de Estudiantes

Además, los once jugadores del club platense, involucrados en el polémico pasillo, fueron suspendidos con dos fechas y se confirmó cuando deberán cumplir la sanción disciplinaria.

Según indicó el fallo, los futbolistas que deberán cumplir el castigo serán: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Sin embargo, en el tercer punto del fallo, la AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2”, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.

En principio, aplicarían para el inicio del Apertura, aunque de ser campeón del Clausura una de ellas recaería en el Trofeo de Campeones, donde el Pincha se mediría con Platense, ganador del Apertura.

Santiago Núñez, por su parte, no podrá ser capitán por tres meses. El Tribunal sostuvo que se trata de una medida accesoria motivada por su rol de liderazgo dentro del plantel y por las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.

En paralelo, el plantel profesional se prepara para el cruce ante Central Córdoba con la mirada puesta en lo deportivo y buscando aislarse de la controversia. El cuerpo técnico intenta que el foco se mantenga en los Playoffs, mientras aguarda que el club resuelva internamente las consecuencias del fallo disciplinario.