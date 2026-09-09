Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madrid

Colapinto dejó en claro su tristeza después de la competencia en Monza.

Tras aquella carrera, el argentino reconoció entre lágrimas que había desaprovechado una gran oportunidad tanto para él como para Alpine. De todos modos, el rendimiento que mostró el monoplaza durante el fin de semana italiano generó expectativas de cara a las próximas fechas.

En la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien viene de conseguir una histórica victoria en el Gran Premio de Italia después de largar desde el decimonoveno lugar.

Con ese triunfo, Antonelli alcanzó los 267 puntos y le sacó 66 unidades a su compañero de equipo y escolta, el británico George Russell.

Así es el nuevo circuito Madring de Madrid

El Madring está ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas, a pocos kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Se trata de un circuito semiurbano, diseñado para combinar sectores técnicos y sinuosos con curvas de alta velocidad.

El nuevo circuito Madring será escenario del Gran Premio de España y marcará el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

El trazado tiene 5,47 kilómetros y 22 virajes, con uno de sus principales atractivos en La Monumental, una curva peraltada de 13,5 grados de inclinación que se presenta como una de las grandes novedades del calendario de la Fórmula 1.

Además de su diseño, el circuito tendrá una particularidad para los espectadores: al estar integrado en una zona urbana de Madrid, contará con distintas alternativas de transporte público para acceder al escenario durante el Gran Premio.

El estreno del Madring también representa el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de más de cuatro décadas. La última competencia de la máxima categoría en la capital española se disputó en 1981, en el histórico circuito del Jarama.

Aquella carrera quedó en la memoria por el triunfo del canadiense Gilles Villeneuve con Ferrari. Fue, además, la última victoria de su carrera, ya que el piloto falleció meses después durante el Gran Premio de Bélgica de 1982.

Ahora, 45 años después, Madrid vuelve a recibir a la Fórmula 1 con un trazado completamente nuevo y con Colapinto como uno de los grandes atractivos para el público argentino.

El cronograma completo del GP de España

La actividad de la Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring se desarrollará durante tres jornadas y tendrá horarios especialmente importantes para los fanáticos argentinos de Colapinto.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: de 8:30 a 9:30.

Práctica libre 2: de 12 a 13.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: de 7:30 a 8:30.

Clasificación: desde las 11.

Domingo 13 de septiembre