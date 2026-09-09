El preocupante video de Pocho Lavezzi en un homenaje en Napoli: qué se sabe sobre su tratamiento

El exintegrante de la Selección Argentina, PSG y San Lorenzo atravesó previamente una internación de un mes en un centro especializado para tratar sus adicciones. Tiempo después, habló públicamente de aquella etapa en una entrevista con Migue Granados en Olga.

Qué había dicho Pocho Lavezzi sobre su internación

En aquella charla, el exfutbolista contó en primera persona cómo comenzó su proceso de recuperación y reveló que una conversación con su hijo fue determinante para tomar la decisión de pedir ayuda.

“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, explicó.

A partir de ese momento, buscó asistencia profesional y decidió internarse. Sobre aquella experiencia, relató: “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”.

Finalmente, destacó que continúa con un tratamiento y enfocado en mejorar: "No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando".