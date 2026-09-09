El preocupante video de Pocho Lavezzi en un homenaje en Napoli: qué se sabe sobre su tratamiento

Una aparición pública del exdelantero despertó comentarios en redes sociales por algunos movimientos ansiosos que mostró durante una entrevista. Una periodista aclaró el proceso que está atravesando.
La aparición pública de Ezequiel Lavezzi durante un homenaje realizado por Napoli despertó comentarios en redes sociales y generó preocupación en el público argentino. El exdelantero fue reconocido por el club italiano y, en un evento donde le hicieron llegar lo especial que es, se lo vio con movimientos ansiosos que rápidamente se relacionaron con su problema con las adicciones.
Durante la entrevista, algunos temblores mientras hablaba llamaron la atención. El video comenzó a circular rápidamente y derivó en distintas especulaciones sobre el estado de salud del exjugador.
Ante las consultas que se multiplicaron en X, Laura Ubfal brindó información sobre el tratamiento que lleva adelante el exfutbolista de 41 años. Según publicó en su sitio web, el cuadro podría estar relacionado con la medicación que recibe.
“Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada”, sostuvo la periodista al referirse a las inquietudes que surgieron después de las imágenes.
El exintegrante de la Selección Argentina, PSG y San Lorenzo atravesó previamente una internación de un mes en un centro especializado para tratar sus adicciones. Tiempo después, habló públicamente de aquella etapa en una entrevista con Migue Granados en Olga.
En aquella charla, el exfutbolista contó en primera persona cómo comenzó su proceso de recuperación y reveló que una conversación con su hijo fue determinante para tomar la decisión de pedir ayuda.
“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, explicó.
A partir de ese momento, buscó asistencia profesional y decidió internarse. Sobre aquella experiencia, relató: “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”.
Finalmente, destacó que continúa con un tratamiento y enfocado en mejorar: "No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando".
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