Álvaro Montero viajó a Colombia y se perdería el partido de Boca ante Central Córdoba

La abuela de Álvaro Montero falleció antes del duelo ante San Pablo.

El duelo de vuelta contra el conjunto paulista se disputará el martes a las 21.30 en el Morumbí. Allí, el cuerpo técnico deberá evaluar la situación del colombiano antes de determinar quién estará bajo los tres palos.

Después de un comienzo con algunas dudas, el futbolista de 31 años comenzó a consolidarse. Sus intervenciones decisivas ante Lanús y su actuación en los penales contra Vélez por la Copa Argentina fueron claves para ganar confianza y acercarse cada vez más al respaldo de los hinchas.