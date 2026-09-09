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Álvaro Montero viajó a Colombia y se perdería el partido de Boca ante Central Córdoba

El arquero recibió una licencia del club tras el fallecimiento de su abuela y regresó a su país para acompañar a la familia. No está confirmado cuándo volverá a la Argentina, pero los tiempos indican que será baja vs. el Ferroviario por el Torneo Clausura.

Boca licenció a Álvaro Montero por el fallecimiento de su abuela y viajó directo a Colombia para acompañar a su familia. La decisión se conoció después del triunfo 1-0 frente a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese encuentro, el arquero fue una de las figuras y consiguió su sexta valla invicta desde su llegada al Xeneize.

El próximo compromiso será ante Central Córdoba, el viernes a las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. La cercanía entre ambos encuentros hace muy probable que Leandro Brey sea quien ocupe el arco de Boca.

Además, todavía queda por definir cuándo se producirá el regreso del arquero. Una alternativa es que vuelva a Buenos Aires y se traslade el lunes en vuelo chárter junto al plantel rumbo a San Pablo, mientras que otra posibilidad es que se incorpore directamente a la concentración en Brasil.

La abuela de Álvaro Montero falleció antes del duelo ante San Pablo.

La abuela de Álvaro Montero falleció antes del duelo ante San Pablo.

El duelo de vuelta contra el conjunto paulista se disputará el martes a las 21.30 en el Morumbí. Allí, el cuerpo técnico deberá evaluar la situación del colombiano antes de determinar quién estará bajo los tres palos.

Después de un comienzo con algunas dudas, el futbolista de 31 años comenzó a consolidarse. Sus intervenciones decisivas ante Lanús y su actuación en los penales contra Vélez por la Copa Argentina fueron claves para ganar confianza y acercarse cada vez más al respaldo de los hinchas.

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