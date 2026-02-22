Fórmula 1: se incendió el histórico Red Bull de Vettel mientras lo manejaba Yuki Tsunoda en California

El incidente tuvo una carga simbólica particular, ya que Tsunoda manejaba el icónico RB7, el monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel se consagró campeón del mundo en la temporada 2011. Mientras el piloto realizaba las maniobras típicas de estos eventos, el coche comenzó a fallar tras una detención. En cuestión de segundos, las llamas aparecieron en la parte trasera del auto, provocando la reacción inmediata del público presente, que alertó al piloto al grito de “fuego” y “sal de ahí, Yuki”.

A pesar del peligro, el nacido en Sagamihara mantuvo la calma, se desabrochó los cinturones y salió del vehículo sin sufrir lesiones, siendo asistido rápidamente por los equipos de seguridad.

ssstwitter.com_1771776548775 El dramático momento en el que se incendia el monoplaza de Red Bull en California.

Este episodio no es nuevo para el piloto japonés. En 2024, durante una gira promocional en Taichung, Taiwán, Tsunoda vivió un percance casi idéntico. En aquella oportunidad, mientras realizaba una serie de "donas" con un auto del equipo Racing Bulls, los frenos traseros se prendieron fuego, requiriendo también la intervención de los bomberos. La repetición de este tipo de fallas mecánicas en eventos de exhibición ha generado sorpresa entre los fanáticos de la categoría.

El evento en California, que contaba con la participación de figuras como Scott Speed y Mitch Guthrie, representó la primera aparición pública de Tsunoda tras su salida como piloto titular de la Fórmula 1. Luego de una temporada 2025 en la que reemplazó a Liam Lawson y compartió equipo con Max Verstappen, el japonés no logró los resultados esperados, sumando puntos en apenas siete de los 22 Grandes Premios disputados.

Debido a este desempeño irregular, la estructura de la bebida energizante decidió promover al joven franco-argelino Isack Hadjar. Por este motivo, Tsunoda comenzará la temporada 2026, que inicia en Australia del 6 al 8 de marzo, desempeñando el rol de piloto reserva para los dos equipos de la marca, Red Bull Racing y Racing Bulls, buscando una nueva oportunidad para regresar a la parrilla principal.