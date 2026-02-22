Con la vuelta de Armani, River se la juega ante Vélez: hora, TV y formaciones

La principal novedad del Millonario estará en el regreso de Franco Armani. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras dejar atrás un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán.

El triunfo contra Ciudad Bolívar 1 a 0 por la Copa Argentina significó un alivio para River, que viene de perder contra Tigre y Argentinos Juniors por el campeonato local. Junto con Armani, volverá Marcos Acuña entre los titulares y Sebastián Driussi estará en el banco de suplentes.

El equipo que analiza Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas

Del lado del Fortín, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular después de recuperarse de una lesión muscular. En conferencia de prensa, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

El conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela y se encuentra segundo en el Grupo A, a un punto del líder Estudiantes.

El choque en el estadio de Liniers marcará también un nuevo cruce entre Gallardo y el Mellizo Barros Schelotto. El duelo personal entre ambos entrenadores tiene un dominador claro: en los 13 enfrentamientos oficiales previos, el DT de River sumó cinco triunfos -entre ellos, la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid- y el extécnico de Boca cosechó dos victorias. Hubo seis empates.

Nuestros convocados para la sexta fecha del #TorneoApertura Mercado Libre 2026



Transmite ESPN Premium.



Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/rZINDtNIGR#JuegaVélez pic.twitter.com/9o1Us2B2c5 — Vélez Sarsfield (@Velez) February 21, 2026

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Facundo Colidio o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.