Así es la recuperación de Leandro Paredes para volver en Boca y llegar a la Finalissima

Ya se dio a conocer que el futbolista tiene un esguince en su tobillo que, por recomendación del cuerpo médico xeneize, no le permitió jugar el clásico ante la Academia el pasado viernes. A través de esta ausencia, la mitad de cancha de Boca estuvo conformada por Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Milton Delgado. Esta combinación no se acercó a lo que en realidad es con el exRoma en el campo.

ssstwitter.com_1771773438961 Leandro Paredes publicó cómo se recupera de su tobillo para estar disponible lo antes posible.

En cuanto a su recuperación, Leandro Paredes subió a sus redes sociales un video de cómo está tratando su lesión para poder reincorporarse nuevamente al equipo y estar disponible cuanto antes. Ya está confirmado que no llegará al partido de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y todavía no tiene una fecha estimada de regreso.

El exjugador de la Juventus quiere hacer un buen tratamiento enfocándose en el fortalecimiento, movilidad y readaptación progresiva a la carga futbolísitica para estar al 100%. Además, y no menos importante, Paredes está a contrarreloj para poder llegar a estar bien físicamente para la Finalissima que la Selección disputará ante España el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Lionel Scaloni va a seguir de cerca el progreso del ´5´ para saber si podrá contar con él o será otra baja más por lesión.

Los argentinos lesionados que corren riesgo de no estar para la Finalissima

Lionel Scaloni está atento a la actualidad de los argentinos alrededor del mundo para saber quiénes van a estar disponibles para jugar la Finalissima ante España. El entrenador ya cuenta con algunos dolores de cabeza tras las lesiones de jugadores que vienen siendo habituales y fijos en cada convocatoria. En el partido por Champions League del Inter ante el Bodo/Glimt, Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y se espera que, con un tratamiento con plaquetas, se recupere en 18 días.

Nicolás González, otra opción para el ataque, salió con una molestia muscular en el partido del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano (16 de febrero). Posteriormente se confirmó, mediante el parte médico, que sufrió un desgarro en el muslo.

Desde el Betis comunicaron que el 22 de enero, en el partido ante el PAOK por la Champions League, Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho que le demandará dos meses de recuperación.

Nicolás Tagliafico, pieza clave en el once de Scaloni, ya está recuperándose de un esguince de tobillo que sufrió ante Young Boys por la Europa League el pasado 22 de enero.

Por último, otro que ya está descartado por la gravedad de la lesión es Juan Foyth. El exjugador de Estudiantes se rompió el tendón de Aquiles y además de ser baja para la Finalissima, también lo será para el Mundial 2026.