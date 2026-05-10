Francisco Cerúndolo perdió con Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

El argentino desaprovechó ventajas en ambos sets, cayó en tercera ronda y perdió puntos clave en la gira europea.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Roma tras perder ante Lorenzo Musetti por 7-6 (7) y 6-4 en la tercera ronda del torneo. El argentino tuvo oportunidades concretas para encaminar el partido, pero no logró sostenerlas frente al italiano, que aprovechó mejor los momentos decisivos y se quedó con la victoria luego de más de dos horas de juego en el Foro Itálico.
El desarrollo del encuentro mostró una paridad constante y numerosos cambios de impulso. Cerúndolo llegó a sacar 5-3 para quedarse con el primer set, aunque no pudo cerrar la ventaja. Más tarde fue Musetti quien tuvo esa posibilidad con el 6-5, pero también cedió su servicio. Todo se resolvió en un tiebreak ajustado, donde el bonaerense incluso contó con un set point antes de caer por 9-7.
En el segundo parcial, el argentino volvió a quebrar primero, aunque otra vez perdió consistencia en los puntos importantes y el local sentenció el partido con un quiebre cuando Fran servía 4-5.
La derrota también impactó en el ranking ATP de Cerúndolo, que llegó a Roma ubicado en el puesto 27 y quedó virtualmente estancado tras no poder defender los puntos obtenidos en la edición pasada, cuando había alcanzado los octavos de final. El argentino perdió 50 unidades en comparación con 2025 y quedó con un total de 1570 puntos, una cifra que lo deja expuesto a caer algunas posiciones más dependiendo de los resultados de otros jugadores durante el torneo italiano.
Después de la eliminación en Roma, Cerúndolo continuará su gira sobre polvo de ladrillo en el ATP 500 de Hamburgo, que se disputará entre el 18 y el 23 de mayo y será su última competencia antes de Roland Garros. El certamen contará con varios nombres fuertes del circuito, entre ellos Alexander Zverev, Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime y el propio Musetti, rival que volvió a imponerse sobre el argentino en un duelo marcado por las oportunidades desperdiciadas.
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