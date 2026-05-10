Francisco Cerúndolo perdió con Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

La derrota también impactó en el ranking ATP de Cerúndolo, que llegó a Roma ubicado en el puesto 27 y quedó virtualmente estancado tras no poder defender los puntos obtenidos en la edición pasada, cuando había alcanzado los octavos de final. El argentino perdió 50 unidades en comparación con 2025 y quedó con un total de 1570 puntos, una cifra que lo deja expuesto a caer algunas posiciones más dependiendo de los resultados de otros jugadores durante el torneo italiano.