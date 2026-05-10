Con Di María como figura, Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente

Apareció Di María para el empate

Cuando parecía que el Rojo se iba al descanso con tranquilidad, apareció Di María. Ya en tiempo agregado, el campeón del mundo se recostó sobre la izquierda, dejó atrás a dos rivales y sacó un zurdazo bajo y cruzado que se metió junto al palo derecho de Rey. El 1-1 cambió el clima del partido y devolvió el impulso anímico al local.

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En el complemento, Central asumió el protagonismo y fue a buscar el triunfo. Independiente se cerró bien y el encuentro entró en una etapa de mayor fricción y menos claridad. Aun así, el equipo de Jorge Almirón insistió hasta encontrar el premio sobre el final.

A los 42 minutos, Di María volvió a ser determinante al iniciar una acción colectiva que continuó con el desborde de Coronel. La pelota atravesó el área y Giovanni Cantizano apareció para definir con potencia y desatar el festejo en Arroyito.

Con Independiente adelantado en busca del empate, Central encontró espacios para liquidarlo. Ya en tiempo de descuento, una contra rápida terminó en los pies de Elías Verón, que definió para el 3-1 definitivo.

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Así, Rosario Central dio vuelta una historia compleja, mostró personalidad en los momentos decisivos y se metió entre los ocho mejores del campeonato. Con Di María como bandera y los juveniles como protagonistas, el Canalla sigue alimentando la ilusión.

Síntesis del partido:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 36m. Gabriel Ávalos (I) y 47m. Ángel Di María (R).

Goles en el segundo tiempo: 39m. Giovanni Cantizano y 47m. Elías Verón (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Giovanni Cantizano por Enzo Giménez (R), 20m. Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (I), 30m. Santiago Montiel por Mateo Pérez Curci y Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (I), 37m. Alexis Soto por Agustín Sández y Elías Verón por Vicente Pizarro (R), 42m. Alejo Véliz por Ángel Di María y Carlos Quintana por Enzo Copetti (R), 44m. Facundo Zabala por Milton Valenzuela y Felipe Tempone por Maximiliano Gutiérrez (I).

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.