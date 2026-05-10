Racing le ganó a Estudiantes con un gol agónico y avanzó a los cuartos del torneo

La Academia venció 1 a 0 al Pincha en La Plata con un gol de cabeza de Santiago Sosa a los 89 minutos para romper la mala racha sin triunfos en el momento justo. Ahora, chocará con Rosario Central.
Racing le ganó 1 a 0 a Estudiantes con un gol agónico de Santiago Sosa y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará al Rosario Central de Ángel Di María. El equipo de Gustavo Costas, que no jugó bien y fue superado por algunos tramos del encuentro, se reencontró con el triunfo en el momento justo.
Estudiantes dominó a Racing durante el primer tramo del partido y tuvo varias llegadas que terminaron con remates bien controlados por Facundo Cambeses. Después, se emparejó la acción y Maravilla Martínez, a los 38 minutos, quedó de frente al arco en una gran oportunidad pero le pegó mal y su tiro se fue desviado. De esta manera, con pocas ocasiones claras, se marcharon sin goles al descanso.
Después, el segundo tiempo mostró un dinamismo más similar al esperado en la previa por la idea ofensiva de juego y jerarquía de ambos. Estudiantes realizó un gran contraataque que derivó en un pase al medio a Guido Carrillo, quien mandó el balón a los nubes debajo del arco y desató una oleada de agarrada de cabezas en las tribunas.
Minutos después, Cetré marcó un golazo con una bomba inatajable pero el tanto fue correctamente anulado por un offside de Santiago Casto, quien participa de la jugada. El partido entró en una meseta después de esta jugada y todo parecía indicar que el duelo terminaría sin goles y habría alargue para definir al ganador.
Sin embargo, Racing encontró la victoria con un envío de córner de Gabriel Rojas y cabezazo de Santiago Sosa ¡a los 89 minutos! apareciendo por el segundo palo. No hubo tiempo para más y fue triunfo 1 a 0 de La Academia. De esta manera, el equipo de Gustavo Costas encontró paz después de siete encuentros sin festejos que complicaron su clasificación -conseguida con lo justo- en el torneo y su continuidad en la Copa Sudamericana a definirse.
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