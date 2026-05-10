Racing le ganó a Estudiantes con un gol agónico y avanzó a los cuartos del torneo

Sin embargo, Racing encontró la victoria con un envío de córner de Gabriel Rojas y cabezazo de Santiago Sosa ¡a los 89 minutos! apareciendo por el segundo palo. No hubo tiempo para más y fue triunfo 1 a 0 de La Academia. De esta manera, el equipo de Gustavo Costas encontró paz después de siete encuentros sin festejos que complicaron su clasificación -conseguida con lo justo- en el torneo y su continuidad en la Copa Sudamericana a definirse.

El resumen del triunfazo de Racing a Estudiantes en La Plata